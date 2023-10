Louis van Gaal fel in elf jaar oud interview over Maurice Steijn: ‘Domme vraag’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 11:25 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:35

Deze week dook er een interview met Louis van Gaal op uit 2012, waarin hij gevraagd wordt naar de kwaliteiten en speelwijze van de huidige Ajax-trainer Maurice Steijn. In gesprek met een verslaggever van Omroep West laat de nieuwbakken Raad van Commissarissen-adviseur bij Ajax weten Steijn als een 'goede trainer' te zien en reageert hij op typische wijze op een in zijn ogen 'domme' vraag.

"Volgens mij staat hij in de middenmoot. Gezien het budget waarmee hij moet werken, moet je dan wel een goede trainer zijn”, aldus Van Gaal in 2012. Steijn was destijds trainer van ADO Den Haag, waarmee hij op dat moment de op de achtste plek in de Eredivisie stond.

“Maar ik kan het ook niet goed beoordelen”, vervolgt Van Gaal. "Ik vind dit soort vragen een beetje dom." De journalist in kwestie suggereert vervolgens dat domme vragen niet bestaan en dat er enkel 'domme antwoorden' zijn.

"Nee, domme vragen bestaan", reageert de toenmalig bondscoach van het Nederlands elftal fel. "Want volgens mij heb jij die nu gesteld. Hoe kan ik nou beoordelen hoe iemand werkt? Ik heb hem nog nooit 24 uur kunnen gadeslaan. Ik zie alleen maar wat hij zegt op tv en hoe zijn ploeg speelt. Dan vind ik dat je iemand zo nooit kan beoordelen.”

Van Gaal gaf vervolgens toe dat hij ADO wel eens ziet spelen. "Maar ook dan kan je alleen maar aan het spel en de speelwijze van die ploeg zien of je de hand van een trainer ziet. Maar dan kun je hem nog niet beoordelen op zijn vak als trainer", blijft de voormalig oefenmeester volhouden.

Van Gaal wordt vervolgens dan ook gevraagd naar de speelwijze van Steijn. "Hij speelt naargelang de kwaliteiten van zijn spelers. Dat is op zich al een prestatie, want niet iedere trainer lukt dat.” Of de succesvolle Amsterdammer nog steeds goed te spreken is over de huidige Ajax-trainer moet gezien de wisselvallige prestaties in de Johan Cruijff ArenA dit seizoen nog maar blijken.

Dinsdag maakte Ajax bekend dat Van Gaal de Raad van Commissarissen van de huidige nummer vijftien van de Eredivisie gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. "Ik wil Ajax graag helpen. Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur", zei de gewinterde oefenmeester daarover.