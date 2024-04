Lof voor ‘totaal onlogische aankoop’ Ajax: ‘Als je dat niet ziet, ben je blind’

Süleyman Öztürk breekt een lans voor Georges Mikautadze. De 23-jarige spits van FC Metz, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van Ajax, kan op complimenten van de journalist van Voetbal International rekenen nadat hij vrijdag wederom goed was voor twee doelpunten in het thuisduel met RC Lens (2-1). “Ik denk dat hij binnen een week een andere club heeft als Metz degradeert”, aldus Öztürk.

Mikautadze werd aan het eind van de zomerse transferwindow door Ajax voor zestien miljoen euro overgenomen van Metz. De Georgiër kon zowel Maurice Steijn als John van ’t Schip in zijn eerste maanden in Amsterdam niet volledig overtuigen, waardoor hij vaker op de bank zat dan hem lief was. In januari koos hij eieren voor zijn geld en keerde hij terug bij Metz.

Daar gaat het de spits dus wél voor de wind. Mikautadze was in de twaalf competitiewedstrijden sinds zijn terugkeer goed voor zeven doelpunten en één assist en is daardoor van groot belang voor zijn ploeg in de strijd tegen degradatie. Öztürk laat zijn licht schijnen op de situatie van Mikautadze bij Ajax. “Ik denk niet dat het een kwestie is van het niet kunnen bij Ajax. Hij zal het vast kunnen.”

“Als je hem bij Ajax in de spits zet en het vertrouwen geeft, dan maakt hij er ook twintig in de Eredivisie”, zegt de journalist. “Alleen is Brian Brobbey de nummer één. Dat was vanaf speelronde één duidelijk. Daardoor belandde Mikautadze aan de linker- of rechterkant. Er is natuurlijk ook het een en ander gebeurd in Amsterdam. Ook met de buitenlandse voetballers, die op een gegeven moment het gevoel kregen van: ze moeten ons hier niet.”

Öztürk denkt dat Mikautadze op een hoger niveau kan spelen dan Metz, dat momenteel op plek zeventien staat in de Ligue 1. “Hij was natuurlijk een supervedette bij Metz in de tweede divisie en heeft ervoor gezorgd dat die club is gepromoveerd. Hij moet er min of meer in zijn eentje voor zorgen dat Metz voor de Ligue 1 behouden blijft. Hij kan op een veel hoger niveau spelen, bij Stade Rennais of Olympique Lyon, zo’n club.”

“Ik vind het wel knap dat hij midden in het seizoen met geen zelfvertrouwen bij Metz aankomt en er dan gewoon even zeven maakt. Hij gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat Metz in de Ligue 1 blijft.” De journalist wijst vervolgens naar het feit dat Ajax Chuba Akpom en Brobbey al in de selectie had toen Mikautadze werd aangetrokken in augustus. “Het is een totaal onlogische aankoop geweest, maar als je het als een scout gaat beredeneren en je ziet hem aan het werk, dan denk je: goh, het is wel een talentvolle speler.”

“Hij is handig in de kleine ruimte, scoort makkelijk, heeft zelfvertrouwen, durft het middenveld in te komen om ballen te vragen, houdt ballen vast voor zijn elftal, is bereid om hard te werken... Het is een prima speler”, aldus Öztürk. “Ik las dat ze bij Ajax op een bepaalde manier werken en dat ze zo’n speler dan zouden afkeuren, maar je bent blind als je niet ziet dat deze jongen talentvol is. Alleen ja, wellicht niks voor Ajax. Maar voor heel veel andere clubs in Frankrijk wel. Ik denk dat hij binnen een week een andere club heeft als Metz degradeert.”

