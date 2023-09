Lof voor Sem Steijn: ‘Misschien heeft hij z‘n vader ook wel een handje geholpen’

Maandag, 18 september 2023 om 09:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:44

Sem Steijn heeft dankzij zijn optreden tegen Ajax (3-1 winst) een plekje veroverd in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Naast de middenvelder van FC Twente kunnen ook drie PSV’ers en drie Feyenoorders rekenen op een uitverkiezing. Wekelijks stelt een ex-international van Oranje het elftal samen. Deze week is het de beurt aan Henny Meijer, die in het verleden uitkwam voor onder meer FC Groningen, Ajax en Roda JC.

Steijn was tegen Ajax verantwoordelijk voor de vroege 2-0. “Sem Steijn heeft zijn vader natuurlijk flink laten zweten met FC Twente tegen Ajax en dat niet alleen”, schrijft Meijer. “Waar hij normaal met trots in de ogen zit, zal hij nu ook pijn aan de ogen hebben gekregen. Of misschien heeft hij zijn vader ook wel een handje geholpen. Hij liet zien wat er allemaal mankeert aan Ajax. Hij was continu aanspeelbaar en zag én vond met zijn passing de goede oplossingen in de ruimtes die werden gelaten. En dan ook nog scoren.”

PSV, dat met 4-0 won van NEC, levert met André Ramalho, Joey Veerman en Noa Lang drie spelers af aan het Elftal van de Week. “Als het over de zwakke plekken van PSV gaat, komt altijd die verdediging ter sprake en vaak wordt dan ook naar Ramalho gewezen. Maar tegen NEC was hij erg goed”, aldus Meijer, die ook lovend is over Veerman. “Hij is zo’n beetje elke wedstrijd de baas bij PSV. Doet hij ook weleens iets fout aan de bal? Zijn basisniveau is zo ongelooflijk hoog, dat hij zo’n wedstrijdje tegen - met alle respect - NEC, lachend uitblinkt. Hij ziet dingen die weinigen zien en kan het ook nog uitvoeren.”

Meijer, eenvoudig international van Oranje, noemt de ontwikkeling die Quilindschy Hartman doormaakt bij Feyenoord daarnaast ‘geweldig’. “Die jongen gaan we de komende jaren natuurlijk ook in Oranje zien. Hij heeft snelheid, een uitstekende voorzet, ziet waar hij zelf moet komen en waar hij de ballen moet neerleggen. Hij koppelt zijn enorme drive ook aan inzicht. Dat leverde tegen Heerenveen weer twee assists op en dat aantal zal nog flink gaan oplopen dit seizoen.” De Rotterdammers hadden zaterdag in de eigen Kuip geen kind aan sc Heerenveen (6-1).

De rapporteur schrijft daarnaast dat Igor Paixão niet teleurstelt. Meijer noemt hem enorm dreigend en onvoorspelbaar en een speler die niet alleen een dribbel heeft, maar ook een goede voorzet. Tot slot is er nog lof voor Luka Ivanusec. “Wat een heerlijke, échte voetballer is dat zeg. Hij lijkt ontzettend goed te weten wat er om hem heen gebeurt, maar kan daarbij ook nog eens steeds de goede keuze maken tussen voor zichzelf gaan, of voor een andere oplossing kiezen. En die is vaak functioneel en creatief.” Paixão was tegen Heerenveen goed voor twee assists, terwijl Ivanusec een treffer voor zijn rekening nam.

Het volledige Elftal van de Week van De Telegraaf: De Lange (Go Ahead Eagles); Adewoye (RKC Waalwijk); Ramalho (PSV), Hartman (Feyenoord); Veerman (PSV), Halilovic (Fortuna Sittard), Steijn (FC Twente) ; Paixão (Feyenoord), Rots (FC Twente), Lang (PSV), Ivanusec (Feyenoord).