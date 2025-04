Lof voor Feyenoord en Ajax-target: ‘Als hij bij Real Madrid had gespeeld…’

Voormalig FC Groningen-bestuurder Hans Nijland is bij RTV Noord lovend over de prestaties van Luciano Valente. De middenvelder staat er bij verschillende clubs goed op en maakte indruk met een geweldige assist tegen Heracles (4-1, red.).

Groningen wist woensdag ten koste van Heracles Almelo een cruciale zege te boeken met het oog op een play-off-ticket om Europees voetbal. De Trots van het Noorden ging voortvarend van start in de Euroborg, waar Marco Rente en Jorg Schreuders na een kwartier voor de 2-0 tussenstand zorgden. Heracles kwam terug in de wedstrijd, maar Groningen won overtuigend: 4-1. Groningen staat nu in punten gelijk (35) met Heracles.

Al in de vierde minuut wist Groningen de score te openen, en dat had het grotendeels te danken aan Valente. De felbegeerde middenvelder zag de ruimte bij Rente en bezorgde de bal bij de Duitser met een leep balletje. Rente stelde niet teleur en schoof overtuigend binnen: 1-0.

De assist van Valente was van grote schoonheid, zo zag ook Nijland. “Ik heb genoten van een ontketende Luciano Valente. Zijn pass op Marco Rente bij de 1-0 zou de wereld over zijn gegaan als hij bij Real Madrid had gespeeld.”

Waar de toekomst van de Nederlandse jeugdinternational ligt is nog niet bekend. Feyenoord, Ajax en verschillende Belgische clubs hebben Valente op het lijstje staan. “Het zou maar zo eens kunnen dat we zitten te kijken naar zijn laatste wedstrijden in het groen-wit”, stelt Nijland.

“Je moet als club ook niet vrezen dat andere clubs naar jouw spelers kijken. Je moet je pas zorgen maken als er geen belangstelling voor je spelers is”, laat de vader van Stef Nijland weten.

De voormalig bestuurder vindt het logisch dat er belangstelling is voor de middenvelder. “Voor mij is duidelijk: daar komt, of daar is al belangstelling voor. Nationaal of internationaal. Dat kan niet uitblijven. Hij gaat goed om met de duels die hij aangaat en kort geleden heeft hij ook zijn stempel gedrukt bij Jong Oranje. Het is een jongen die nog beter kan worden.”