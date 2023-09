Lof voor Ajax-aankoop: ‘Wil hem eigenlijk niet met Frenkie vergelijken, maar...’

Vrijdag, 8 september 2023 om 09:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:51

Ajax zorgde op Deadline Day voor een verrassing door Sivert Mannsverk voor minimaal zes miljoen euro over te nemen van Molde FK. Voetbalzone sprak met Shayne Pattynama, die drie jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers speelde en Mannsverk de afgelopen seizoenen regelmatig trof met zijn Noorse club Viking FK. Met het contracteren van de defensieve middenvelder heeft Ajax volgens Pattynama ‘het grootste Noorse talent sinds lange tijd’ in huis gehaald.

Je hebt zelf vier keer tegen Mannsverk gespeeld. Viel hij je toen ook in positieve zin op?

“Jazeker, tijdens de besprekingen voorafgaand aan de duels met Molde FK werd hij ook uitgelicht door de trainer. Ik wist sowieso al dat het een groot talent was. Bij ons in de kleedkamer hebben we het ook met Noorse ploeggenoten gehad over zijn transfer naar Ajax.”

Mannsverk maakte op Deadline Day de overstap van Molde FK naar Ajax.

Wat zijn in jouw ogen Mannsverks sterkste kwaliteiten?

“Hij is heel comfortabel aan de bal, heeft een goed inzicht en een goede pass. Hij is ook niet bang om bij zijn tegenstanders weg te draaien en kan goed met de bal aan zijn voet versnellen. Mannsverk is nog heel jong, maar heeft al best veel ervaring. Op zijn zeventiende of achttiende maakte hij een transfer naar Molde. Hij wordt gezien als het grootste talent in Noorwegen sinds lange tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat hij naar Ajax zou gaan. Ik had altijd wel zoiets van: wanneer gaat hij een transfer maken naar een grotere club, want het was wel duidelijk dat hij een mooie toekomst voor zich had.”

Heeft Mannsverk ook nog punten waarin hij zich volgens jou kan verbeteren?

“Hij weet redelijk vaak ballen te onderscheppen op het middenveld, maar ik las laatst dat hij veel overtredingen maakt en regelmatig gele kaarten pakt (22 in 87 duels, red.). Dat is mezelf eerlijk gezegd niet echt opgevallen toen ik tegen hem speelde.”

Voormalig Ajacied André Bergdølmo noemde Mannsverk onlangs de beste speler van Noorwegen, kun jij je daarin vinden?

“Hij behoorde zeker tot een van de betere spelers van Noorwegen. Ik zou niet zeggen dat hij dé beste speler van de Noorse competitie was, maar hij behoorde absoluut tot de beste middenvelders. Als je hem zag spelen, dan was hij op 21-jarige leeftijd een van de dragende spelers van Molde FK. Het seizoen loopt hier van januari tot december. Dit jaar en de afgelopen twee seizoenen was hij een onbetwiste basisspeler. In de play-offs van de Champions League maakte hij recent ook een goede indruk tegen Galatasaray.”

De stap van Molde FK naar Ajax lijkt vrij groot. Zie jij Mannsverk desondanks slagen bij Ajax?

“Het is iemand die heel veel potentie heeft. Het zou mooi zijn als hij zijn sterke ontwikkeling bij Ajax door kan trekken. Het is daar nu natuurlijk wel een beetje een chaos. Het wordt misschien niet heel makkelijk voor hem om zichzelf daar te manifesteren, maar wellicht pakt het juist wel goed uit en laat hij gelijk zien wat hij in huis heeft. Ik weet honderd procent zeker dat hij het talent heeft om bij Ajax te kunnen slagen. Ik sprak enkele ploeggenoten van mij en die zeiden dat het echt een hele goede en slimme zet van Ajax is, want hij is jong en aan de bal een hele goede speler. De Noorse jongens uit mijn ploeg vonden het ook apart dat hij nog best lang bij Molde speelde.”

Zijn er gearriveerde spelers waar je Mannsverk mee zou kunnen vergelijken?

“Dat vind ik lastig. Ik heb natuurlijk vaak tegen hem gespeeld, laatst heb ik ook wat wedstrijdbeelden van hem tegen andere ploegen op YouTube bekeken. Ik wil de vergelijking met Frenkie de Jong eigenlijk niet maken, maar soms zie je Mannsverk over het veld dribbelen en makkelijk wegdraaien…”

Je had het net al over ‘chaos bij Ajax’. De club heeft deze zomer een totale metamorfose ondergaan. Belangrijke spelers werden verkocht, terwijl er in totaal twaalf aankopen werden gedaan. Sven Mislintat koos ervoor om veel - voor het grote publiek - onbekende spelers te contracteren. Hoe kijk jij aan tegen de koers die nu gevaren wordt?

“Daar verbaas ik me best wel over. Enkele ploeggenoten vragen mij er ook naar, want Ajax is natuurlijk een grote club die zij ook volgen. Zij zagen ook dat Ajax een tweede keeper uit de Bundesliga (Diant Ramaj, red.) en een verdediger uit de 2. Bundesliga (Jakov Medic, red.) hebben gehaald. De dingen die ik nu zie gebeuren vind ik niet echt iets voor Ajax, eerlijk gezegd. Ik hoop natuurlijk voor ze dat deze transfers goed uitpakken, maar ze hebben weer meer dan honderd miljoen euro uitgegeven. Vorig seizoen was dat ook het geval en vielen er meerdere aanwinsten erg tegen.”

AZ kwalificeerde zich vorige week donderdag met de nodige moeite voor de groepsfase van de Conference League door SK Brann te verslaan. Kwam het voor jou als een verrassing dat AZ zoveel moeite had met een Noorse promovendus?

“Ja en nee. Meerdere Noorse clubs zijn zich aan het profileren in Europa. Een paar seizoenen geleden kwam FK Bodø/Glimt tot de kwartfinale van de Conference League en werd AS Roma met 6-1 verslagen. Ik kwam met Viking vorig seizoen ook tot de play-offs van Conference League. We wonnen van Sparta Praag en verloren toen van Steaua Boekarest. Noorse clubs zijn heel inventief en het niveau van de competitie gaat elk jaar omhoog. Ik dacht ook wel dat AZ iets makkelijker zou winnen, maar zowel thuis als uit hadden ze het lastig met Brann. Ik heb dit seizoen al twee keer tegen Brann gespeeld en het is een ploeg die je niet moet onderschatten.”

Tot slot: jij zit zelf bijna tweeënhalf jaar bij Viking FK. Je beschikt nog over een contract tot en met december 2023. Heb je nog overwogen om deze zomer een transfer te maken?

“Voor mijn gevoel zit ik nu echt in een goede positie. Ik moet mijn kaarten goed spelen. Als ploeg draaien we ook goed. We staan gedeeld aan kop met Bodø/Glimt met nog tien speelrondes te gaan. Natuurlijk was ik er me van bewust dat er deze zomer wat kon gebeuren. Er waren clubs die een bod op me hadden uitgebracht, maar Viking wilde me koste wat kost niet laten gaan. De club heeft me ook een nieuw contractaanbod gedaan. Voor mij was het zeker geen probleem om te blijven. Zoals gezegd staan we gedeeld bovenaan en ik speel alles. Als ik op deze voet doorga, weet ik zeker dat me mooie dingen te wachten staan.”

