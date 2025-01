Liverpool verliest eerste halve finale van EFL Cup: Arne Slot woest na goal Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft woensdag wraak genomen voor de 3-6 nederlaag op Liverpool van enkele weken eerder. In de eerste leg van de EFL Cup waren de Noord-Londenaren met 1-0 te sterk voor Arne Slots elftal. Lucas Bergvall, die misschien wel niet meer tussen de lijnen had mogen staan, kroonde zich tot matchwinner. Op 6 februari wordt de return op Anfield gespeeld.

Gloednieuwe doelman Antonín Kinsky, een Tsjech, debuteerde onder de lat bij Spurs. Slot formeerde een sterke basiself, waar Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo allen startte. Trent Alexander-Arnold begon wel op de reservebank, Conor Bradley nam zijn plekje in.

Het duel stond in het teken van een behoorlijk akelig begin. Na een hoekschop van the Spurs maakte Rodrigo Bentancur een rare val en bleef hij minutenlang bewegingsloos op het veld liggen. Later communiceerden de Noord-Londenaren gelukkig dat de Uruguayaan weer bij bewustzijn en aan het praten was.

Na een lange onderbreking barstte het duel weer los en daarbij verkocht de ploeg van Postecoglou de huid een stuk duurder dan in het Premier League-treffen tussen de beide ploegen. Kansjes waren er over en weer, maar de beste kans van de eerste helft was misschien wel voor Gakpo.

De Nederlander loste een schotje, die Kinsky - die overigens erg comfortabel aan de bal oogde - bijna liet glippen. De bal van de aanvaller leek over de lijn te rollen, maar de Tsjech kreeg zijn hand net aan tegen het leer aan.

De tweede helft was wederom spannend, met - naarmate deze 45 minuten vorderde - een sterker Liverpool. Een krullend schot van Gakpo miste richting en vloog over, terwijl Kinsky keerde op een inzet van Darwin Núñez.

Twintig minuten voor tijd was Liverpool wederom echt dicht bij de openingstreffer. Een ziedende, technisch perfect getrapte lage volley van Alexander-Arnold werd fabuleus van de doellijn gehaald door Radu Dragusin, die Alexis Mac Allister in de rebound ook naast zag schieten.

Kort daarna leek het aan de andere kant wel raak te zijn. Dominic Solanke dacht de buitenspelval te slim af te zijn nadat hij zijn treffer van de grensrechter mocht vieren, maar de video-arbiter zette toch een streep door het feestje. Het werd door de scheidsrechter via een microfoon in het stadion gecommuniceerd.

Het bleek een waarschuwingsschot. Bergvall, die na een charge op Kostas Tsimikas ontsnapte aan een tweede gele kaart, rondde na goed werk van Solanke overtuigend af: 1-0. Het leidde tot woede aan Liverpool-kant, waar zij vonden dat de Zweed niet meer op het veld had mogen staan. Sipke Hulshoff bekocht zijn woede met een gele prent.

Na de goal oogde Liverpool wakker geschud en getergd ging het op zoek naar de gelijkmaker. Het was allemaal too little, too late. Een vreemde inzet van Núñez was nog het gevaarlijkst, maar ook ditmaal had Kinsky een antwoord op de inzet van de Uruguayaan.