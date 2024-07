Liverpool-spelers laten licht schijnen op eerste trainingssessies onder Arne Slot

De eerste trainingssessies van Arne Slot als Liverpool-coach zijn 'behoorlijk intens', zo erkent Kostas Tsimikas tegenover de clubkanalen van the Reds. Het wordt beaamd door reservedoelman Caomin Kelleher, die de trainingen ook 'heel leuk' noemt.

“Het was heel goed”, antwoordt Tsimikas op de vraag hoe hij de eerste trainingen onder Slot beleefd had. “Behoorlijk intens ook. Hij heeft hele goede ideeën en werken erg hard om te begrijpen hoe hij wil dat we spelen.”

“We kijken er na de vele trainingen heel erg naar uit om te zien hoe het elftal op zijn visie reageert in de eerst wedstrijden”, blikt de voormalige Willem II’-back alvast vooruit op de seizoensstart.

Ook Kelleher is onder de indruk van Slot in zijn eerste weken als Liverpool-coach. Hij noemt de eerste voorbereidingen ‘heel, heel leuk’ en ‘heel erg goed’. “De manager is geweldig tot nu toe”, vindt de Iers international.

“Er zitten heel veel details in wat hij wil dat we doen, dus er zijn veel dingen die we proberen te onthouden”, beschrijft de sluitpost de werkwijze van de voormalig AZ en Feyenoord-coach. “Maar hij brengt zijn boodschap heel goed over en het is gemakkelijk voor ons om die te begrijpen.”

“Zijn sessies zijn intens”, beaamt Kelleher. “Hij pusht ons, wat altijd goed is. Dus ik moet zeggen dat het tot nu toe heel erg leuk is gebleken.” Slot moet het vooral nog doen met jeugdspelers. Veel van de A-selectie is nog op vakantie, actief op het EK of aanwezig bij de Copa América.

“De meeste spelers die hier zijn komen van de Onder 21”, vertelt de oefenmeester op de clubkanalen. “Ik moet hen een compliment geven, want ze zijn heel energiek. Ze willen vol druk zetten, dus dat hebben ze goed geleerd”, deelt Slot zijn voorganger Jürgen Klopp zijdelings een compliment uit. “En de jongens van het eerste elftal die er wel zijn stellen het goede voorbeeld aan de jonkies. Het is een groot plezier geweest om de eerste weken met deze groep te trainen.”

