Liverpool heeft de jaarcijfers voor het seizoen 2023/24 bekendgemaakt. The Reds noteren een verlies van liefst 57 miljoen pond, omgerekend ruim 69 miljoen euro.

Liverpool kende in financieel opzicht een slecht jaar. Dat had vooral te maken met het ontbreken van Champions League-inkomsten. Liverpool speelde in het seizoen 2023/24 in de Europa League, wat de club tientallen miljoenen euro's kostte.

Er is ook goed nieuws te melden voor Liverpool. De club haalde bijna 27 miljoen euro meer inkomsten uit wedstrijddagen. Dat is te danken aan het openen van de Anfield Road Stand.

De grootste omzetgroei behaalde Liverpool op het gebied van commerciële activiteiten, met een stijging van 44 miljoen euro tot een totaalbedrag van 373 miljoen euro. De totale omzet steeg met 24 miljoen euro tot 744 miljoen euro.

Liverpool wisselde afgelopen zomer na negen seizoenen van manager, wat een grote kostenpost opleverde. Het vertrek van Jürgen Klopp en zijn technische staf kostte de club ongeveer twaalf miljoen euro. Voor het binnenhalen van Arne Slot werd naar verluidt een afkoopsom van tien tot vijftien miljoen euro betaald aan Feyenoord.

Voor Jenny Beacham, financieel directeur van Liverpool, is het prioriteit om de club op een financieel duurzame wijze te runnen. "Met de aanhoudende kostenstijging is het essentieel om jaar na jaar inkomstenstromen te laten groeien om de financiële stabiliteit te behouden", zegt Beacham op de clubwebsite.

"Het succes van onze commerciële activiteiten, samen met de opening van de nieuwe Anfield Road Stand, heeft onze inkomsten tijdens het afgelopen seizoen verhoogd, wat onze wens benadrukt om te blijven concurreren op het hoogste niveau."