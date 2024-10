Liverpool legt contact met Bundesliga-spits ter waarde van 50 à 60 miljoen euro

Liverpool speelt komend seizoen mogelijk niet met één, maar twee Egyptenaren in de voorhoede. De club van manager Arne Slot is namelijk serieus geïnteresseerd in de diensten van Eintracht Frankfurt-spits Omar Marmoush, de huidige topscorer van de Bundesliga. Dit bevestigt journalist Florian Plettenberg namens Sky Deutschland.

Sky schreef enkele weken al over de sluimerende interesse van Liverpool in de 25-jarige spits. Plettenberg bevestigt nu dat de Noord-Afrikaan een 'serieuze optie' is en dat blijkt ook uit het feit dat the Reds contact hebben gelegd met kamp-Marmoush.

Bovendien is nu ook bekend wat Frankfurt verlangt voor Marmoush, die in het Deutsche Bank Park een doorlopend contract tot medio 2027 heeft. Volgens Plettenberg ligt de vraagprijs van Marmoush, momenteel, tussen de vijftig en zestig miljoen euro.

Marmoush, die in de zomer van 2023 een vast contract tekende bij Frankfurt, is dit seizoen haast niet te stoppen. De 33-voudig international (6 goals) maakte dit Bundesliga-seizoen al negen treffers, waarmee hij zich de huidige topscorer van de Bundesliga mag noemen. Naaste achtervolger Harry Kane heeft één doelpunt minder gemaakt.

Bovendien heeft het jeugdproduct van Wadi Degla laten zien een big game player te zijn. Zo maakte hij twee treffers in het duel met Bayern München, waarvan één diep in blessuretijd (3-3). Ook maakte hij een treffer in de uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Bayer Leverkusen, dat desondanks met 2-1 won.

Marmoush begon het seizoen direct voortvarend met twee assists in het DFB Pokal-duel met Eintracht Braunschweig. Na een wedstrijd zonder treffer tegen Borussia Dortmund, scoorde Marmoush in zes Bundesliga-wedstrijden op rij, tegen TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg (2), Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel (2) en dus ook Bayern (2) en Leverkusen.

Bij Liverpool loopt er met sterspeler Mohamed Salah al een Egyptenaar rond, wat een grote rol zou kunnen spelen in het besluit van Marmoush, mocht de interesse verder concretiseren. Darwin Núñez en Diogo Jota zouden er in de punt van de aanval een concurrent bij krijgen.