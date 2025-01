Liverpool-aanvaller Cody Gakpo onthult of hij wel of niet gaat juichen tegen PSV

Cody Gakpo staat woensdagavond voor een terugkeer in Eindhoven. De linksbuiten neemt het met Liverpool op in de Champions League tegen PSV. Gakpo verklaart in gesprek met Ziggo Sport wat er is veranderd sinds de komst van Arne Slot en of hij gaat juichen tegen zijn oude werkgever.

Liverpool is bezig aan een geweldig seizoen. The Reds staan bovenaan in zowel de Premier League als de Champions League. Het succes wordt mede toeschreven aan de komst van Slot, die wat subtiele aanpassingen heeft gedaan ten opzichte van voorganger Jürgen Klopp.

Van die aanpassingen profiteert onder anderen Gakpo. De Nederlander lijkt onder Slot volledig tot wasdom te komen en is al betrokken bij 19 doelpunten (14 doelpunten, 5 assists, red.) in 32 wedstrijden.

De 25-jarige aanvaller legt uit wat er is veranderd onder Slot. “Er is zeker aan de bal veel veranderd. Het positiespel is beter geworden, waardoor we langere fases de bal hebben om tegenstanders te breken”, zo begint Gakpo.

Hij vervolgt: “Dat lukt aardig van tijd tot tijd, en daar trainen we ook hard op. Ik denk dat dat het grote verschil is met de vorige seizoenen. Zonder bal is de intensiteit nog steeds even hoog, dus het grootste verschil zit met name aan de bal.”

Onder Klopp kwam Gakpo vaker in actie als spits of middenvelder, maar Slot gebruikt de rechtspoot voornamelijk als linksbuiten. “Ik heb bij Liverpool in het begin vooral in de spits gespeeld, maar iedereen weet dat linksbuiten mijn voorkeurspositie is. Ik denk dat je ook wel kan zien dat ik daar op mijn best ben”, laat de international van Oranje weten.

Gakpo krijgt de vraag voorgelegd of hij al weet wat hij gaat doen als hij een doelpunt maakt. “Ik denk niet dat ik ga juichen”, lacht de vleugelspits. “Ik blijf gewoon rustig, maar we gaan wel spelen om te winnen”, geeft de linksbuiten van Liverpool als waarschuwing mee aan PSV.