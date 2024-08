LIVE! Transfer Deadline Day: Volg hier de laatste ontwikkelingen

Op vrijdag 30 augustus ‘vieren’ diverse Europese topcompetities Deadline Day. In Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje sluit de transfermarkt. Welke spectaculaire transfers vinden er nog plaats? Via dit topic van Voetbalzone blijf je op de hoogte van de laatste deals! Let op: het gaat in dit overzicht alleen om de transfers die op 30 augustus, Deadline Day, zijn afgerond!