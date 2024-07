Live meepraten in de voorbereiding: Benfica - Feyenoord

Feyenoord neemt het vanaf 21:00 uur op tegen Benfica. De ploegen van trainers Brian Priske en Roger Schmidt strijden in Estádio da Luz om de Eusébio Cup. Live meepraten over het duel kan in dit topic.

Opstelling Benfica: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Morato, Beste; Florentino, Barreiro; João Mario, Aursnes, Prestianni; Pavlidis.

Optelling Feyenoord: Bijlow; Kasanwirjo, Beelen, Hancko; López; Zerrouki, Geertruida Nieuwkoop; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.

