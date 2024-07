Live meepraten in de Europa League: Ajax - FK Vojvodina

Om 20.30 uur trapt Ajax het voetbalseizoen officieel af met de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FK Vojvodina. De inzet is een plek in de derde voorronde van de Europa League, waarna alleen nog de play-offronde volgt. Praat hier live mee over hoe de manschappen van Francesco Farioli het ervan afbrengen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Rasmussen, Akpom, Forbs.

Opstelling FK Vojvodina: Carevic; Butean, Sichenje, Crnomarkovic, Lucas Barros; Ivanovic, Petrovic, Savicevic; Yusuf, Poletanovic, Zady Sery.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties