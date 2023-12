Live meepraten in de Eredivisie: RKC Waalwijk - Ajax (restant)

Woensdag, 6 december 2023 om 19:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:26

Om 20.00 uur trappen RKC Waalwijk en Ajax af voor hun restant in de Eredivisie. Twee maanden geleden werd het duel in het Mandemakers Stadion gestaakt na een botsing tussen doelman Etienne Vaessen en Brian Brobbey. Woensdagavond worden de overige minuten gespeeld. Meepraten over het restant kan onderaan dit topic.