Live meepraten in de EK-kwalificatie: Nederland - Italië (v)

De Oranjeleeuwinnen nemen het vrijdag vanaf 20:45 uur op tegen Italië in de EK-kwalificatiecyclus. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Finland (1-1) begin juni en de eerdere nederlaag tegen Italië (2-0) is de ploeg van Andries Jonker gebaat bij een goed resultaat. Nederland - Italië wordt gespeeld in Sittard en is live te zien op NPO 3.

Opstelling Nederland: Kop; Casparij, Spitse, Janssen, Brugts; Kaptein, Groenen, Van de Donk, Grant; Miedema, Beerensteyn.

Opstelling Italië: Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Greggi; Cantore, Giugliano, Bonansea; Giacinti.

