Lionel Messi ziet scheidsrechter die opmerkelijk verzoek had voor zes maanden geschorst worden

Arbiter Marco Ortíz is zwaar gestraft door de CONCACAF. De Mexicaan had eerder deze maand de leiding over het duel tussen Sporting Kansas City en Inter Miami en baarde opzien door na afloop om een handtekening van superster Lionel Messi te vragen.

Er was vooraf al veel te doen over de wedstrijd Sporting Kansas City - Inter Miami, wat alles met de zeer lage temperaturen te maken had. De wedstrijd in de CONCACAF Champions Cup werd vanwege de vrieskou eerder uitgesteld, maar in de nacht van 19 op 20 februari (Nederlandse tijd) alsnog afgewerkt.

Messi liet zien het ook op een koude avond in Kansas City te kunnen, want met -13 graden op het veld op Children's Mercy Park tekende Messi voor de enige treffer van de wedstrijd, met een tegendraadse inzet in de onderhoek.

Zoals vaker gebruikelijk wilden de aanwezigen op het veld iets van Messi zien of hebben. Meestal gaat het dan om supporters of tegenstanders, maar ook Ortiz kon het niet laten om de handtekening van één van de beste voetballers ooit te vragen.

Sporting Kansas City was allerminst te spreken over de actie van Ortíz en meldde het voorval bij de CONCACAF, de voetbalfederatie voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

De CONCACAF was het eens met Sporting KC dat de actie van Ortíz niet door de beugel kon. “Het gedrag van Ortiz was niet in overeenstemming met de gedragscodes voor scheidsrechters. De arbiter heeft zijn fout toegegeven, verontschuldigde zich en heeft de disciplinaire maatregelen geaccepteerd."

De CONCACAF liet tevens weten dat Ortíz de komende de handtekening niet voor zichzelf vroeg, maar een familielid. Desondanks werd Ortíz geschorst en donderdag is ook bekend geworden wat zijn schorsing inhoudt.

De arbiter mag zes maanden niet fluiten in internationale CONCACAF-wedstrijden. Wel mag Ortíz zijn wedstrijden blijven leiden in de Mexicaanse competitie, de Liga MX. Als Ortíz opnieuw de fout ingaat in een CONCACAF-duel, wordt hij voor onbepaalde tijd geschorst.