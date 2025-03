Lionel Messi keert terug bij Inter Miami na korte afwezigheid en is meteen doeltreffend in Jamaica

Na twee wedstrijden rust te hebben gekregen keerde Lionel Messi vannacht weer terug bij Inter Miami. De Argentijn speelde met zijn ploeg tegen Cavalier SC uit Jamaica voor de achtste finale van de CONCACAF Champions Cup. In de heenwedstrijd in Miami werd het 2-0 voor de Amerikanen. Bij de return werd het wederom 2-0 in het voordeel van de ploeg van Messi, die trefzeker was.

Inter Miami begon met Jordi Alba, Sergio Busquets en Luis Suárez in de basis. Messi startte op de bank. Na 37 minuten kwam de ploeg van trainer Javier Mascherano op een 0-1 voorsprong. Suárez benutte een strafschop en zette hiermee zijn ploeg op een 3-0 voorsprong over twee wedstrijden.

Messi kwam in minuut 53 binnen de lijnen. Hij scoorde in de laatste minuut de 0-2 waardoor hij de voorsprong uitbreidde voor zijn ploeg naar 0-4 over beide duels. Hiermee zette hij tevens ook de eindstand op het scorebord.

Met de overwinning plaatst Miami zich voor de kwartfinale van het toernooi. Hierin zal Los Angeles FC de volgende tegenstander zijn. Bij deze ploeg voetballen onder anderen Hugo Lloris en Olivier Giroud.

In de competitie is Miami goed begonnen. Uit de eerste drie wedstrijden zijn zeven punten behaald. Door deze resultaten staat de ploeg gedeeld tweede in de Eastern Conference.

De volgende wedstrijd voor Messi is met Inter Miami. Op maandag 17 maart spelen ze om 00:00 Nederlandse tijd uit tegen Atlanta United. Dit is de laatste speelronde voor de interlandperiode.

Met Argentinië gaat Messi verder op jacht voor de WK-kwalificatie. Momenteel staat de regerend wereldkampioen eerste in het Zuid-Amerikaanse klassement met vijf punten voorsprong naar de nummer twee Uruguay. De eerstvolgende wedstrijd is dan ook tegen Uruguay op zaterdag 22 maart.