Lionel Messi en Julián Álvarez schieten Argentinië ten koste van Canada naar finale Copa América

Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa América. La Albiceleste was in East Rutherford, New Jersey veel te sterk voor Canada: 2-0. Julián Álvarez opende de score voor rust, vlak na de onderbreking tikte Lionel Messi de beslissende treffer binnen. Argentinië neemt het maandagochtend (Nederlandse tijd) in de finale op tegen Colombia of Uruguay.

Bondscoach Lionel Scaloni besloot zijn opstelling op drie plekken te wijzigen ten opzichte van de kwartfinale tegen Ecuador. Allereerst kreeg Gonzalo Montiel op linksback de voorkeur boven Nahuel Molina. Daarnaast werd Nicolás González geslachtofferd om ruimte te maken voor Ángel Di María. Tot slot koos Scaloni voor Álvarez in de spits, wat ten koste ging van Lautaro Martínez. Bij Canada één wijziging: centraal op het middenveld mocht Ismaël Koné het laten zien. Jonathan Osorio verhuisde naar de bank.

Het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Jacob Shaffelburg, die wat ruimte had aan de linkerkant en zijn schot net langs de verkeerde kant van de paal zag vliegen. Canada kwam in de beginfase aardig mee, maar naarmate de wedstrijd vorderde werd duidelijk dat Argentinië de dienst zou uitmaken. Uitstekend terugleggen van Di María leverde een vrije schietkans op voor Messi, die zijn poging naast zag gaan.

Halverwege de eerste helft was het alsnog raak. Rodrigo De Paul legde de bal met veel gevoel de diepte in en daar wist Álvarez, met name dankzij zijn prima eerste aanname, optimaal van te profiteren. La Araña legde de bal klaar voor zijn rechter en schoot met dat been door de benen van doelman Maxime Crépeau raak: 1-0.

Uno que le gusta un poco PICAR en semifinales ??? pic.twitter.com/PxmdkL8n22 — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) July 10, 2024

Di María zorgde voor veel dreiging aan de rechterkant. Zo nam hij een lange bal goed aan en probeerde hij het direct met een lob over Crépeau, die opgelucht ademhaalde toen de inzet van de Benfica-ster op het dak van het doel belandde. Na opnieuw een goede flitsende actie bediende hij even later Messi, die na een kapbeweging andermaal de verkeerde kant van de paal vond. Canada kwam voor rust tot één schot op doel. Jonathan David probeerde het in de korte hoek, waar Emiliano Martínez op gerekend had.

Na iets meer dan vijf minuten spelen in de tweede helft gooide Argentinië het duel in het slot. Messi werd bereikt aan de rechterkant van het veld en speelde in op De Paul, die de bal terug wilde geven op Messi. Koné kon dat nog niet voorkomen, maar bood Enzo Fernández daarmee een vrije schietkans. Zijn schot werd verlengd door Messi, die geen buitenspel stond en via Crépeau binnenschoot: 2-0.

Bienvenido, maestro, lo estábamos esperando ?? pic.twitter.com/nXRWAWX7Yg — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) July 10, 2024

Canada gaf nog niet op en ging met meer risico spelen, wat Argentinië de nodige ruimte bood. Zo had Álvarez oog in oog met Crépeau voor zijn tweede treffer van de avond moeten tekenen, ware het niet dat de Manchester City-aanvaller recht op de goalie schoot. Het positiespel van Canada was bij vlagen alleraardigst. Het bleef echter vooral bij blaffen.

Flinke tegenvaller voor the Canucks was het geblesseerd uitvallen van sterspeler Alphonso Davies, die na een tackle van Montiel naar zijn enkel greep en zich enkele minuten later liet vervangen door Osorio. Ook zonder Davies legden de Canadezen goed positiespel op de mat, maar de Argentijnse verdediging kende een goede dag en wist het gevaar, voordat het écht gevaarlijk werd, bijna altijd te verijdelen.

Vlak voor tijd sneed Canada er toch nog tweemaal doorheen, maar een aansluitingstreffer zat er niet in. Allereerst redde Martínez met zijn voeten op een poging van Tanitoluwa Oluwaseyi, die een minuut later een vrije kopkans onbenut liet door naast te koppen. Het bleef zodoende 2-0 voor Argentinië, dat nog één wedstrijd verwijderd is van zijn zestiende Copa América-trofee.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties