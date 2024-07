'Als Ten Hag mij opstelt, ben ik bereid om voor Manchester United te sterven'

Leny Yoro: ‘Als Erik ten Hag mij opstelt, ben ik bereid om voor Manchester United te sterven’

Leny Yoro kan bijna niet geloven dat hij zich voortaan speler van Manchester United mag noemen. In het eerste interview met het clubkanaal van the Red Devils spat het enthousiasme er vanaf bij de pas achttienjarige verdediger, die voor omgerekend 50 miljoen euro werd overgenomen van Lille OSC.

"Manchester United is de grootste club ter wereld. Voor mij was het altijd een droom om voor deze club te mogen spelen. En de supporters hier zijn echt geweldig", jubelt Yoro maandag in gesprek met MUTV.

De Franse miljoenenaanwinst heeft al contact gehad met zijn nieuwe manager. "Ik heb met Erik ten Hag gesproken. Hij zoekt spelers die echt willen winnen. Als hij mij een basisplaats geeft, ben ik klaar om voor deze club te sterven."

Leny Yoro kan niet wachten op het nieuwe seizoen met Manchester United.

Premier League

Yoro kan niet wachten op zijn debuut in de Premier League. De vuurdoop volgt wellicht op 16 augustus, als Manchester United het nieuwe seizoen opent tegen Fulham. "Dit is de grootste competitie ter wereld. Dit is waar voetbal volledig bestaat. En het niveau is waanzinnig, er zullen voor mij geen makkelijke wedstrijden zijn. De Premier League staat boven alles."

"Dit is een historische fase in mijn loopbaan en ik heb er eerlijk gezegd heel veel zin in om op Old Trafford te spelen. Dus ja, dit is ongelooflijk. Ik zag mezelf al op het veld staan. Ik was daar al met mijn familie en zij waren ook diep onder de indruk. Dus ja, we hebben veel foto's gemaakt!", zegt Yoro met een glimlach.

De nieuwe centrumverdediger wil van Old Trafford zijn tweede thuis maken. "Het is één van de grootste stadions ter wereld. Ik ben dolblij hier te zijn en hoop de supporters snel te kunnen zien in het stadion", geeft Yoro alvast mee aan de aanhang van Manchester United.

Rio Ferdinand

Yoro werd enthousiast over de stap naar Manchester United toen oud-verdediger Rio Ferdinand hem belde. "Allereerst was ik erg onder de indruk toen ik met hem sprak. Dat duurde ongeveer tien minuten. Hij heeft me enorm geholpen bij het maken van mijn keuze. Het was echt een eer om met hem te spreken."

"Rio sprak met mij over Manchester United, en dat dit een historische club is met een groot verhaal. Als ik daarvoor kies, moet ik voor de club vechten, om klaar te zijn, want dit is de grootste club ter wereld. Voor mij was het heel goed om hierover met hem te praten", aldus Yoro.

