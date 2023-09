Leipzig is nu al overtuigd van ‘prototype’ Simons en hoopt op langer verblijf

Dinsdag, 12 september 2023 om 09:52 • Noel Korteweg

Xavi Simons heeft de clubleiding van RB Leipzig nu al overtuigd van zijn kwaliteiten. De twintigjarige huurling van Paris Saint-Germain heeft pas vier wedstrijden voor die Roten Bullen gespeeld, maar als het aan Marco Rose ligt blijft hij ook na dit seizoen bij Leipzig. “Hij is bijna het prototype van de speler die wij zoeken voor ons spel”, aldus de Duitse trainer in gesprek met Kicker.

Simons kende afgelopen seizoen een uitstekend jaar bij PSV met 22 doelpunten en 12 assists in 48 wedstrijden. De Eindhovenaren hoopten hem te overtuigen van een langer verblijf in de Eredivisie, maar de multifunctionele spelmaker koos voor een terugkeer naar PSG, dat hem vervolgens direct doorverhuurde aan Leipzig. Ook daar kent Simons een hoog moyenne: de vijfvoudig international van het Nederlands elftal staat op twee goals en drie assists na vier wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rose kent Simons pas kort, maar is al helemaal overtuigd van zijn kunnen. “Hij is bijna het prototype van de speler die wij zoeken voor ons spel. Hij houdt ervan om te jagen op de bal en voorop te gaan in de persoonlijke duels. Hij straalt met én zonder bal een enorme energie uit en is bovendien een geweldige voetballer”, is de oefenmeester lovend over Simons. Rose en Leipzig ‘hopen natuurlijk’ dat de ex-PSV’er voor een langer verblijf bij die Roten Bullen kiest. “Als hij zich op zijn gemak voelt en van mening is dat wij op dit moment de juiste club voor hem zijn, dan zullen we daarover praten.”

“Je kan ervan uit gaan dat jongens zoals hij zelf over hun toekomst beslissen. Xavi heeft bewust de keuze gemaakt om Leipzig als volgende stap in zijn carrière te nemen”, vervolgt Rose, die de vergelijking trekt met Dani Olmo. “Misschien neemt Xavi wel een voorbeeld aan Dani. Hij is nu uitgegroeid tot de absolute hoofdrolspeler bij ons.” Toch wil Rose de ex-PSV’er met beide benen op de grond houden. “Ik ben voorzichtig met termen als ‘superster’. We moeten ervoor zorgen dat hij zo zorgeloos blijft zoals hij nu is.” Simons speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Leipzig en keert dan normaal gesproken weer terug naar PSG. De Oranje-international ligt nog tot medio 2027 vast in het Parc des Princes.