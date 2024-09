Leider harde kern Inter snijdt keel van fan uit eigen groep door

Antonio Bellocco (36) is woensdagochtend op brute wijze vermoord in Cernusco sul Naviglio, zo melden diverse Italiaanse media. De dader lijkt ook al bekend: de leider van de harde kern (Curva Nord) van Inter, Andrea Beretta (49), heeft de keel van zijn kameraad doorgesneden.

De moord kwam in de ‘hooliganwereld’ als een grote verrassing, niet in de laatste plaats omdat het duo dinsdagavond nog samen op de foto stond na een pot vijf-tegen-vijfvoetbal tegen aanhangers van AC Milan.

Naar verluidt begon Bellocco vanwege een ‘zakelijk geschil’ met een vuurwapen te schieten op Beretta, die geraakt werd in zijn been maar de kogelregen overleefde. Vervolgens wist laatstgenoemde bij de Smart te komen waar zijn goede vriend in reed. In de auto sneed Beretta vervolgens de keel van Bellocco door.

De gewonde Beretta werd vervolgens direct gearresteerd door de lokale politie voor de ingang van de boksschool waar het duo had getraind. De vermeende dader ligt momenteel in het ziekenhuis en heeft politiebewaking.

Via zijn advocaat, Mirko Perlino, heeft Beretta laten weten dat hij gewapend rondliep omdat hij had vernomen dat ‘iemand hem dood wilde hebben’. Hij beweert dat zijn wapen werd afgepakt en dat hij vervolgens beschoten werd. Beretta reageerde naar eigen zeggen snel ‘uit zelfverdediging’ en stak het slachtoffer ‘zeven tot tien keer’.

Bellocco was een bekende van de politie: hij werd eerder in verband gebracht met maffiapraktijken. Hij was naar verluidt een belangrijke schakel in de Milanese tak van de 'ndrangheta-familie. Bellocco had zich pas een jaar geleden naar binnen gewerkt bij de harde kern van Inter. Mogelijk was de leiding van de Curva Nord het niet eens met zijn inbreng.

De politie vreest dat de nasleep groots zal zijn en dat de moord tot een kettingreactie binnen de Curva Nord zal leiden.