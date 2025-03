Leicester City-spelers bepalen eigen regels onder Ruud van Nistelrooij: ‘Speler laat hond uit op complex’

De problemen van Ruud van Nistelrooij bij Leicester City worden groter en groter. De ploeg bungelt onderaan in de degradatiezone van de Premier League en volgens The Telegraph heerst er een gebrek aan discipline binnen de club. Zo zou één van de spelers er een gewoonte van maken om zijn hond op het trainingscomplex uit te laten.

Van Nistelrooij verloor elf van zijn laatste twaalf competitiewedstrijden als trainer van Leicester City, dat negentiende staat. The Telegraph schetst de situatie en ziet dat er nul vooruitgang is geboekt sinds de komst van de Nederlander. Ook komen er interne problemen aan het licht.

Zo zou Van Nistelrooij zien dat er te weinig mentaliteit is bij sommige spelers in de selectie. Hij verzocht één van die spelers, Jannik Vestergaard, om meer tijd op het trainingscomplex te spenderen, in plaats van telkens vroeg weg te gaan.

Vestergaard verzocht daarop om op de accommodatie naast het trainingsveld te verblijven, zodat hij niet dagelijks de trip vanuit Londen hoeft te maken. Dat verzoek werd ingewilligd, met als gevolg dat de Deen zijn hond meenam naar het trainingscomplex. Hij werd daar gespot, terwijl zijn teamgenoten arriveerden voor de training.

Ook zou hij enkele medewerkers van de club hebben gevraagd om op het huisdier te passen. “Deze acties worden gezien als een grote verrassing en laten zien dat sommige spelers denken dat ze zelf kunnen bepalen wat de regels zijn.”

Ook zou Van Nistelrooij en assistent-trainer Brian Barry-Murphy hebben geclasht met de spelersgroep. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brentford (4-0 verlies) zou de Nederlander plots zijn formatie hebben gewijzigd, wat ertoe leidde dat veel spelers geen idee hadden wat ze moesten doen, omdat ze hier niet op hadden getraind.

Barry-Murphy beschuldigde de spelers ervan dat zij de instructies niet opvolgden, waarna de spelers antwoordden dat zij die niet begrepen. Een dag later bood de assistent-trainer zijn excuses aan.