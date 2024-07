Leicester City moet doorbraak verzorgen in transfersaga rond Teun Koopmeiners

Atalanta maakt zich op voor stevige onderhandelingen met Juventus in de strijd om Teun Koopmeiners, zo schrijft Tuttosport. Zeker nu la Vecchia Signora op het punt staat om een deal te sluiten over een uitgaande transfer van 35 miljoen euro.

Hoewel Koopmeiners al mondeling akkoord is met Juventus over de duur van het contract en zijn salaris - de Nederlander kan 4,5 miljoen euro per jaar verdienen - weigert Atalanta water bij de wijn te doen inzake de transfersom.

De nummer vier van het afgelopen Serie A-seizoen verlangt minimaal 60 miljoen euro voor Koopmeiners, terwijl Juventus niet verder wil gaan dan 45 miljoen plus bonussen. Atalanta werkt op de achtergrond al wel aan vervanging voor het middenveld.

Zo wordt Matt O'Riley gezien als serieuze kandidaat om de middenlinie te versterken. De 23-jarige Deen van Celtic wordt door zijn fysieke kracht, dynamiek en temperament gezien als ideale opvolger van Koopmeiners.

Tuttosport schrijft dat de bal nu bij sportief directeur Cristiano Giuntoli van Juventus ligt, die moet toegeven om het geld bijeen te krijgen dat nodig is om de onderhandelingen op gang te brengen.

Met dat gegeven wordt serieus gedacht aan een verkoop van Matias Soulé, de enige speler op de lijst waarvoor een concreet bod is gedaan. Leicester City is bereid om de 21-jarige buitenspeler over te nemen.

Hoewel het bod van de Premier League-club nog niet volstaat - Leicester bood 30 miljoen euro terwijl Juventus 35 miljoen euro verlangt - wordt verwacht dat beide clubs snel tot een akkoord zullen komen. De pijlen in Turijn kunnen daarna volledig op Koopmeiners worden gericht.

