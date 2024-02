Lautaro Martínez schittert met dubbelslag opnieuw voor Inter; ook De Vrij scoort

Inter heeft geen fout gemaakt in de strijd om de Italiaanse landstitel. Op bezoek bij Lecce won de ploeg van trainer Simone Inzaghi met liefst 0-4, dankzij een dubbelslag van Lautaro Martínez, een intikker van Davide Frattesi en een rake kopbal van Stefan de Vrij. Inter staat nu negen punten boven naaste achtervolger Juventus, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft. Lecce staat veertiende en is met vier punten boven de streep nog niet veilig.

Titelfavoriet Inter kwam na een kwartier spelen op voorsprong in Stadio Via del Mare. Een prima steekpass van Kristjan Asllani kwam terecht bij Martínez, die goed zijn lichaam gebruikte, zijn directe tegenstander van zich afhield en knap afrondde achter goalie Wladimiro Falcone: 0-1.

In de verder weinig verheffende eerste helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor Lecce hoop mocht blijven houden op een goed resultaat. Die hoop vervloog echter tien minuten na rust. Na een prima combinatie tussen Alexis Sánchez en Frattesi schoot laatstgenoemde bij de eerste paal overtuigend binnen: 0-2.

Inter zette door en kwam amper twee minuten later al op 0-3. Frattesi werd de diepte ingestuurd, keek naar links en bediende Martínez. De Argentijnse topschutter werkte de bal al glijdend tegen de touwen en tekende zo voor zijn 22ste competitietreffer dit seizoen.

Martínez zag Inter de voorsprong verder uitbouwen, al had hij voor de verandering geen aandeel in de volgende Milanese treffer. Een hoekschop van Federico Dimarco werd op waarde geschat door De Vrij, die boven alles en iedereen uittorende en de 0-4 tegen de touwen kopte.

Daar is ???? ???????? ????? De Nederlander knikt raak en tekent daarmee voor de vierde goal van Inter: 0-4!#ZiggoSport #SerieA #LecceInter pic.twitter.com/0vrBfqdEuS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2024

Vlak voor tijd kwam De Vrij verkeerd terecht na een luchtduel. De mandekker ging naar de grond en greep naar zijn knie. Het leek mee te vallen, want de Nederlander kon al vrij snel doorspelen. Echt soepel leek het in eerste instantie niet te gaan, maar al snel trok De Vrij naar voren en dus lijkt de schade alleszins mee te vallen.

Vlak voor tijd had ook de tweede Nederlander op het scorebord moeten komen. Een schitterende voorzet van Nicolò Barella kwam bij de tweede paal terecht bij Dumfries, die van dichtbij naast kopte. Een dure misser voor Inter was het allerminst, dat na de overtuigende zege een stap dichter bij de scudetto is gekomen.

