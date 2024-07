Lautaro Martínez bezorgt Messi verlaat verjaardagscadeau met kwartfinaleplaats Argentinië op Copa América

Argentinië is er ternauwernood in geslaagd om Chili te verslaan op de Copa América. La Albiceleste versloeg Chili woensdagnacht (Nederlandse tijd) dankzij een heel laat doelpunt van Lautaro Martínez: 1-0. Argentinië is zodoende al zeker van een plek in de kwartfinale. Groepswinst is nog onzeker, daar Canada enkele uren eerder afrekende met Peru (0-1), op drie punten staat en Argentinië dus nog op basis van doelsaldo kan passeren. Chili en Peru volgen met één punt.

Aan de kant van Chili was er uiteraard een basisplaats voor sterspeler Alexis Sánchez, die in de punt van de aanval geflankeerd werd door Eduardo Vargas en Víctor Dávila. Arturo Vidal, nog altijd actief bij Colo-Colo, werd overigens helemaal niet opgeroepen door bondscoach Ricardo Gareca, die wilde doorselecteren en dus geen plek had voor de 37-jarige middenvelder.

Bij Argentinië waren voormalig Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez verzekerd van een plekje in de Argentijnse defensie. Huidig Ajacied Gerónimo Rulli moest het zoals verwacht doen met een plek op de bank. Dat gold niet voor de maandag 37 jaar geworden Lionel Messi, die samen met Julián Álvarez het spitsenkoppel van de regerend wereldkampioen vormde.

Argentinië was de dominante partij in de openingsfase, al leek het na ongeveer vijf minuten spelen goed weg te komen toen Mauricio Isla in een luchtduel werd neergehaald door de arm van Cristian Romero. Arbiter Andrés Matonte zag er echter geen strafschop in. Het was Álvarez die de eerste serieuze kans van de wedstrijd kreeg tegen de defensief solide Chilenen.

Tagliafico won een kopduel, waarna Enzo Fernández er met de bal vandoor ging en meegaf op Nicolás González. De vleugelspeler zocht de achterlijn op en trok terug richting Álvarez, die vanaf een meter of acht voor het doel niet verder kwam dan een slap schotje op doel. Een simpele redding voor de inmiddels 41-jarige Claudio Bravo.

Argentinië creëerde na een korte, snelle combinatie tussen Rodrigo De Paul en Fernández een volgende schietkans. Messi mocht vanaf een kleine 25 meter uithalen, maar de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar zag zijn lage, harde schuiver tegen de buitenkant van de paal belanden.

Tien minuten na rust leek Messi een vrijwel zekere assist achter zijn naam te krijgen, toen hij een vrije trap met veel gevoel de Chileense zestien in chipte. Alexis Mac Allister hoefde alleen zijn schoen tegen de bal te zetten, maar slaagde daar niet in. González probeerde het luttele minuten later met een verwoestend schot, dat door een knappe redding van Bravo op de lat uiteenspatte.

Chili kwam er aanvallend niet aan te pas en probeerde met man en macht de nul te houden. Plots was daar in minuut 72 het eerste schot op doel voor Chili. Isla bevond zich op de achterlijn en legde terug op randje zestien, waar Rodrigo Echeverría een hard schot loste op Emiliano Martínez, die nog maar net kon redden. Diezelfde Echeverría kreeg luttele minuten later een nog grotere kans. Een afvallende bal werd hard op doel geschoten door de middenvelder, die Martínez andermaal tot een katachtige reflex dwong.

Bondscoach Lionel Scaloni bracht Ángel Di María en Lautaro om de openingstreffer te forceren. Laatstgenoemde hielp vrij snel na zijn entree een goede kans om zeep door een slechte aanname, terwijl Di María een vrije trap verdiend had op de rand van de zestien na een overduidelijke overtreding. Die kwam er echter niet.

Het kwam echter allemaal goed voor Argentinië. Messi slingerde een hoekschop voor het doel tot bij Romero, die, net als Giovani Lo Celso op de doellijn, niet wist te scoren. In de rebound was daar alsnog Lautaro Martínez, die van dichtbij keihard raak schoot in de korte hoek: 0-1. Uit een counteraanval was Martínez ook dicht bij zijn tweede van de avond, maar ditmaal zag de topschutter van Inter Bravo fraai redding brengen.

