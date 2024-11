Lautaro Martínez maakt absolute wereldgoal namens Argentinië; weer puntenverlies voor Brazilië

Argentinië heeft dinsdagnacht een nipte zege geboekt op Peru: 1-0. Een schitterende halve omhaal van Inter-spits Lautaro Martínez was voldoende voor drie punten in de WK-kwalificatie. Aartsrivaal Brazilië kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise met Uruguay.

Nadat Colombia in eigen huis met 0-1 verloor van Ecuador, wist Argentinië wat het moest doen om de koppositie in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie te verstevigen. In Buenos Aires koos bondscoach Lionel Scaloni voor een ijzersterke aanval bestaande uit Lionel Messi, Lautaro Martínez en Julián Alvarez.

Alvarez was gevaarlijk met een bal op de paal, Messi en Lautaro Martínez maakten het verschil. De superster van Inter Miami dribbelde zich na 55 minuten vrij in het zestienmetergebied van Peru, om de bal vervolgens halfhoog voor te geven op Lautaro Martínez. De spits van Inter twijfelde geen seconde en bepaalde de eindstand met een fraaie halve omhaal: 1-0.

Brazilië - Uruguay 1-1

Het mooiste affiche werd gespeeld in Salvador, waar Brazilië en Uruguay het tegen elkaar opnamen. De Goddelijke Kanaries van bondscoach Dorival Júnior slaagden er ook tegen de Uruguayaanse vechtmachine van bondscoach Marcelo Bielsa niet in om drie punten te pakken.

In de 55ste minuut opende Federico Valverde de score. De middenvelder van Real Madrid speelde zich handig vrij en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied hard raak in de rechteronderhoek: 0-1.

Zeven minuten later stond de eindstand op het scorebord. De Braziliaanse treffer kwam op naam van Flamengo-middenvelder Gerson, die een afvallende bal langs doelman Sergio Rochet volleerde: 1-1.

Na speelronde 12 van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie mag Argentinië zich koploper noemen met 25 punten. Uruguay volgt met 20 punten, terwijl Ecuador en Colombia 19 punten hebben verzameld. Brazilië staat vijfde met slechts 18 punten. Zes van de tien teams plaatsen zich direct voor het WK. De nummer zeven van Zuid-Amerika krijgt nog een kans in de play-offs.