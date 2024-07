Lamine Yamal is de jongste doelpuntenmaker ooit op EK dankzij schot van 102 km/u

Lamine Yamal is de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK. De rechtsbuiten van Spanje schoot in de halve finale tegen Frankrijk in de 21ste speelminuut raak vanaf circa 25 meter afstand. Hij is slechts 16 jaar en 362 dagen oud, terwijl de vorige recordhouder, de Zwitser Johan Vonlanthen, 18 jaar en 141 dagen oud was.

Bij een 0-1 achterstand tegen de Fransen kreeg Yamal het op zijn heupen. De aanvaller legde de bal klaar net buiten de zestien klaar voor zichzelf en krulde de bal met een snelheid van 102 kilometer per uur in de linkerbovenhoek: 1-1.

Enkele minuten na de gelijkmaker vond Spanje overigens zelfs de voorsprong. Een afvallende bal kwam voor de voeten van Dani Olmo, die na een fraaie kapbeweging hard op doel schoot. De bal werd in eigen doel gelopen door Jules Koundé: 2-1.

