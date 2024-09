''Lachwekkend' salaris van Kvaratskhelia moet fors omhoog: viervoudige geëist'

Napoli werkt hard aan de contractverlenging van Khvicha Kvaratskhelia, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Georgische buitenspeler staat nog tot medio 2027 onder contract in Napels, maar als het aan Aurelio De Laurentiis ligt komen daar twee seizoenen bij.

Toen Kvaratskhelia in de zomer van 2022 arriveerde in Napels was er relatief weinig over hem bekend. Vandaag de dag wordt hij niet alleen beschouwd als een van de beste buitenspelers in zijn klasse, ook is hij een van meest begeerde spelers van Europa.





Dat besef leeft in Napels maar al te goed. De club is bereid om de Georgiër op een voetstuk te plaatsen, maar moet daarvoor wel een offer brengen. Een nieuw tot 2029 lopend contract zou hem namelijk een van de best betaalde spelers in de Serie A moeten maken.







Napoli en zaakwaarnemer Mamuka Jugeli zijn al enige tijd in gesprek met elkaar over een verlenging van het contract, maar tot een akkoord kwam het nog niet. Er is een nieuwe ontmoeting en geduld nodig om op korte termijn nader tot elkaar te komen, zo klinkt het.





Kvaratskhelia heeft nog een driejarige contract bij Napoli, maar volgens zijn entourage ligt er een probleem dat snel opgelost dient te worden. De buitenspeler strijkt namelijk een salaris op van 'slechts' 1,8 miljoen euro per seizoen.





Een schijntje, gezien de exceptionele kwaliteiten, zo oordeelt het management van de aanvaller. Napoli wordt dan ook blootgesteld aan het feit dat andere Europese topclubs met de

Kvaratskhelia aan de haal kunnen gaan.





La Gazzetta

meldde eerder al dat Paris Saint-Germain bereid was om 110 miljoen euro te betalen voor

Kvaratskhelia, een voorstel dat meteen richting de prullenbak ging. Het geeft aan dat de flankspeler als zeer belangrijke speler wordt beschouwt.





Het management van

Kvaratskhelia wil dat het salaris van hun cliënt recht gaat doen aan zijn status bij de club. Het streven is om het contract te verlengen tot 2029, met een salaris dat hem moet beschermen tegen interesse van andere clubs.

La Gazzetta weet dat Kvaratskhelia een voorstel heeft ontvangen ter waarde van vijf miljoen euro per jaar. Niet genoeg voor een handtekening, zo oordeelt het management, dat minimaal inzet op een netto jaarsalaris van acht miljoen euro.