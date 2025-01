Lachen op Anfield: clubiconen Gary Neville en Jamie Carragher houden sneeuwgevecht voorafgaand aan Liverpool - Manchester United

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Gary Neville en Jamie Carragher, die een sneeuwgevecht met elkaar houden.

Mooie beelden voorafgaand aan de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United. Neville en Carragher zijn als analisten aanwezig bij de wedstrijd, en helpen het veld sneeuwvrij te maken met een sneeuwschep. Daarbij kunnen ze het niet laten om sneeuw naar elkaar te gooien.

Neville speelde zijn gehele carrière voor Manchester United, terwijl Carragher altijd het shirt van Liverpool droeg. Om 17:30 uur trappen beide teams af op Anfield.

Het leek er enige tijd op dat de wedstrijd mogelijk zou worden afgelast. Door de sneeuwval in Engeland was het de vraag of spelers, stafleden en supporters het stadion wel veilig konden bereiken. Aan het begin van zondagmiddag werd echter duidelijk dat de wedstrijd gewoon doorgaat.