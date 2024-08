La Gazzetta weet wat AC Milan maximaal aan Ajax wil betalen voor Silvano Vos

Ajax en AC Milan kunnen het voorlopig nog niet eens worden over de transfer van Silvano Vos. De middenvelder mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA om ruimte te maken voor nieuwe spelers, maar wel alleen tegen het gewenste bedrag.

Ajax hoopt met de transfer van Vos in de dubbel cijfers te geraken. Het negentienjarige talent staat goed aangeschreven en heeft bovendien nog een langdurig contract tot medio 2028. Ajax laat hem dan ook niet zomaar gaan.

La Gazzetta dello Sport weet dat er nog een behoorlijk gat zit tussen vraag en aanbod. Ajax wil minimaal tien miljoen euro voor Vos, maar Milan lijkt niet verder te willen gaan dan zes miljoen euro. Een eerste bod van vier miljoen euro is inmiddels afgewezen.

Desondanks lijken alle partijen vertrouwen te hebben in een goede afloop, zo klinkt het. De tien miljoen euro van Ajax zou bespreekbaar zijn, zoals ook Milan water bij de wijn lijkt te willen doen. Hoe dan ook: er wordt witte rook verwacht.

Vos bereikte met Milan al een akkoord over de persoonlijke voorwaarden en kan in Italië een meerjarig contract tekenen. Hij treedt in de voetsporen van een groot aantal landgenoten en wordt door Gazzetta al voorzichtig vergeleken met Clarence Seedorf.

Ajax hoopt met de verkoop van Vos de markt op te kunnen in de laatste dagen van de transferwindow. De middenvelder is een van de spelers die een behoorlijke marktwaarde vertegenwoordigt en dus voor financiële daadkracht kan zorgen.

Vos kwam tot dusver zeventien keer in actie voor de hoofdmacht van Ajax. Daarin wist hij nog niet te scoren of een assist af te leveren. Namens Jong Ajax staat de teller op 57 wedstrijden (6 goals, 4 assists).