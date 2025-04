La Gazzetta dello Sport komt met uiterst pijnlijk oordeel over Santiago Gimenez bij AC Milan

AC Milan heeft een spitsenprobleem, zo schrijft journaliste Arianna Ravelli in een artikel namens La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse stelt onder meer dat Santiago Gimenez de weg kwijt is.

Ravelli concludeert dat Gimenez nog niet kan overtuigen. De Mexicaan werd afgelopen winter voor zo’n 32 miljoen euro overgenomen van Feyenoord.

Tot dusver kwam Gimenez 769 minuten in actie, verdeeld over 13 optredens. Daarin was de spits driemaal trefzeker. Twee keer fungeerde Gimenez als aangever.

De teleurstellende prestaties van Gimenez is iets dat besproken moet worden, zo stelt Ravelli. “Na een prima start raakte hij de weg kwijt. Gimenez heeft bijna twee maanden niet gescoord en stond in de laatste vier wedstrijden niet in de basis.”

“Inmiddels hebben Abraham en Jovic ruimte gevonden, terwijl het niet eens zeker is dat zij komend seizoen nog bij Milan spelen”, aldus Ravelli.

Alleen Gimenez zal komend seizoen niet genoeg zijn voor Milan. ‘De nieuwe technisch directeur moet na zijn aanstelling direct in actie komen. Er is weinig tijd en dit deel van het seizoen is alleen zinvol als het wordt gebruikt als voorbereiding op het volgende seizoen.”

Milan, dat momenteel negende staat in de Serie A, kan zomaar eens naast Europees voetbal grijpen. Mogelijk keert Álvaro Morata deze zomer nog terug van zijn uitleenbeurt aan Galatasaray.