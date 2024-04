Kylian Mbappé vertolkt op twee manieren hoofdrol bij winnend Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond met de nodige moeite geplaatst voor de finale van de Coupe de France. De ploeg van Luis Enrique wist maar één keer te scoren tegen Stade Rennes, maar dat bleek genoeg voor een finaleplek: 1-0. Doelpuntenmaker was Kylian Mbappé, die ook nog een negatieve hoofdrol vertolkte.

Mbappé had ondanks de perikelen rondom zijn persoon 'gewoon' een basisplek. De superster vormde in de 4-4-2-formatie van Enrique een koppeltje voorin met Ousmane Dembélé. De twee spitsen die PSG afgelopen zomer voor tientallen miljoenen aantrok, Randal Kolo Muani en Gonçalo Ramos, startten zoals wel vaker dit seizoen op de bank.

Op het viermans middenveld startten op papier geen spelers die van nature op de vleugels acteren. Kang-in Lee en Fabián Ruiz waren de twee die het meest aan de zijkanten verschenen, terwijl Warren Zaïre-Emery en Vitinha als centrale middenvelders geposteerd stonden.

Achterin keek Gianluigi Donnarumma tegen een viertal verdedigers aan. Achraf Hakimi en Nuno Mendos bestreken de flanken, terwijl aanvoerder Marquinhos en Lucas Hernández het hart van de defensie vormden.

In de eerste helft was er een eentonig spelbeeld. Rennes loerde op countermogelijkheden en liet PSG het spel maken. Dat lukte de Parijzenaren maar weinig. In de 37ste minuut kregen ze wel een uitgelezen mogelijkheid.

Mbappé werd in de vijandelijke zestien gevloerd door verdediger Guéla Doué, waarna de arbiter van dienst naar de stip wees. De wereldspits ging zelf achter de bal staan, maar doelman Steve Mandanda wist redding te brengen.

Niet veel later was het alsnog raak voor Mbappé, toen hij in de veertigste minuut de diepte in werd gestuurd door Ruiz. Mbappé kapte één tegenstander uit en probeerde het vervolgens vanaf net binnen het strafschopgebied. Zijn poging werd onderweg aangeraakt, waardoor Mandanda kansloos was: 1-0.

In het tweede bedrijf kroop Rennes ietwat uit de schulp, maar tot grote kansen leidde dat niet. Donnarumma kende een makkelijke avond en hield zonder al te veel moeite zijn doel schoon. Desondanks was het een matig optreden van PSG, want ook die ploeg kwam in het restant van het duel niet meer tot scoren. Door de overwinning heeft PSG zich geplaatst voor de finale van de Coupe de France, waarin de Parijzenaren het opnemen tegen Olympique Lyon.

