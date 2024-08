Kylian Mbappé koopt voor 20 miljoen euro zijn eigen voetbalclub

Kylian Mbappé mag zich de nieuwe eigenaar noemen van voetbalclub SM Caen, zo meldt L'Équipe. De Franse sterspeler telt met zijn investeringsfonds Coalition Capital zo'n twintig miljoen euro neer om een meerderheid van de aandelen in handen te krijgen.

Mbappé krijgt niet alle aandelen in handen. Twintig procent blijft in handen van Pierre-Antoine Capton. De filmproducent is sinds 2017 aandeelhouder van de club op het tweede niveau in Frankrijk.

Na de financiële problemen van de club Caption in de zomer van 2020 een uitkoopproject via het Amerikaanse investeringsfonds Oaktree. De verkoop van de club werd geregistreerd in september van dat jaar.

Caen kwam vanaf 2014 vijf jaar lang uit in de Ligue 1. In 2019 degradeerden de Fransen naar het tweede niveau, waar de club achtereenvolgens dertiende, zeventiende, zevende, vijfde en zesde werd.

Met de komst van Mbappé kunnen onder meer de schulden worden afgelost, zo heeft de sterspeler beloofd. Caen verkeert al geruime tijd in de financiële problemen en hoopt daar nu voorgoed een einde aan te maken.

Hoewel Caen zelf nog geen melding doet over mogelijke bedragen, zijn Franse media er zeker van dat het gaat om een bedrag van twintig miljoen euro. Een schijntje voor de aanvaller, die niet zo lang geleden een megacontract tekende bij Real Madrid.

Na 308 wedstrijden, 189 doelpunten en 84 assists vond Mbappé het deze zomer mooi geweest bij Paris Saint-Germain en vertrok hij transfervrij naar de Spaanse hoofdstad. De aanvaller ligt tot medio 2029 vast in het Santiago Bernabéu.