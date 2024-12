Kylian Mbappé is klaar met alle roddels en kondigt grote maatregel aan

Canal+ zendt zondagavond om 19.30 uur een groot interview met Kylian Mbappé uit. De Franse superster van Real Madrid gaat in gesprek met presentator Mouloud Achour, daar hij een einde wil maken aan alle onwaarheden rondom zijn persoon.

Mbappé heeft besloten een exclusief interview te geven op Canal+, zodat hij zelf kan bepalen waarover het gaat. In Frankrijk verwacht men dat de 25-jarige aanvaller gaat spreken over zijn moeizame start in Madrid, maar ook over zijn moeilijkheden bij het Franse nationale elftal.

Op social media zijn de eerste fragmenten van het interview reeds te zien. Daaruit blijkt dat Mbappé er moeite mee heeft dat men zoveel over hem schrijft en spreekt. Op serieuze toon legt hij dat uit aan Achour.

“Er wordt zoveel onzin over mij verteld, dingen die ik zelf helemaal nooit heb gezegd. Dat is het probleem als je een ster bent. Als je zelf niet praat, wordt er voor je gepraat. Daarom praat ik nu met jou”, aldus Mbappé.

Mbappé ontbrak tijdens de afgelopen twee interlandperiodes bij Frankrijk. Het lijkt erop dat er onenigheid is tussen de 86-voudig international van les Bleus en bondscoach Didier Deschamps.

Ook bij Real Madrid heeft Mbappé zijn absolute topvorm nog niet laten zien. In zijn eerste twintig wedstrijden namens de Koninklijke was de Fransman goed voor tien doelpunten en twee assists.

Real Madrid komt zaterdagavond eerst nog in actie. De huidige nummer twee van LaLiga moet winnen op bezoek bij Girona om het gat met FC Barcelona te verkleinen. Dinsdagavond wacht het uitduel met Atalanta in de Champions League.