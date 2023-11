‘Kut KNVB!’: arbiter Eijgelsheim grijpt direct in en legt wedstrijd stil

Vrijdag, 17 november 2023 om 19:54 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:16

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Telstar is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd. De reden hiervoor is een spreekkoor dat was te horen vanuit de thuissupporters: 'Kut KNVB!' Na een staking van ongeveer een kwartier werd de wedstrijd hervat.

Telstar kreeg in de eerste helft van het duel een strafschop vanwege een overtreding op Zakaria Eddahchouri. Dit leidde tot onvrede bij de supporters van Den Bosch, die het klaarblijkelijk niet eens waren met de beslissing van de arbitrage.

"Kut KNVB", zou er vervolgens te horen zijn geweest vanaf de thuistribune. Dit was voor scheidsrechter Michael Eijgelsheim reden genoeg om de wedstrijd tijdelijk te staken. Het is onbekend of er ook andere dingen werden geroepen.

Na een onderbreking van zo'n vijftien minuten werd er weer gevoetbald. De penalty bleef staan en werd benut door de man op wie de overtreding gemaakt werd: Eddahchouri. Daardoor gingen beide ploegen de kleedkamers in met een 0-1 ruststand.