‘Kroes ziet dit als politiek en denkt dat hij er expres is uitgewerkt bij Ajax’

Mike Verweij heeft kort gesproken met Alex Kroes, zo zegt de journalist van De Telegraaf in een video-item van de krant. Kroes wil dat de situatie door de Autoriteit Financiële Markten wordt bekeken, maar Verweij vraagt zich af of er überhaupt nog een toekomst is voor Kroes bij Ajax. Valentijn Driessen weet wie Ajax moet aanstellen als puinruimer.

“Kroes ziet dit allemaal als een politiek spel”, stelt Verweij in de live-uitzending. "Dat hij expres naar buiten is gewerkt door de RvC. Mogelijk omdat zij niet mee wilden gaan met zijn hervormingen.”

“Zelfs als Kroes deze zaak wint, vraag ik me af of er een toekomst voor hem is bij Ajax”, stelt Verweij in de aflevering van Kick-off. “Ajax moet echt snel op zoek gaan naar een puinruimer.”

Driessen weet wel wie de club momenteel het beste kan bellen: Michael Kinsbergen. Kinsbergen was al tussen 2012 en 2015 algemeen directeur bij Ajax en werkt momenteel als operationeel directeur bij AZ.

“Ajax moet Kinsbergen echt bellen. Hij zit er op te wachten. Het botert alleen niet zo tussen hem en RvC-voorzitter Van Praag, dus zal hij over zijn eigen schaduw heen moeten stappen om hem te bellen.”

Driessen ziet de afkeer van Van Praag niet per se als obstakel. “De bal ligt bij de bestuursraad van de vereniging." De vereniging is grootaandeelhouder en heeft in principe de touwtjes in handen bij Ajax.

“De bestuursraad moet tegen Van Praag zeggen: ‘Jij gaat hem bellen, of je ligt eruit’. Van Praag heeft liever een status quo natuurlijk. De enige die blij wordt van al deze macht voor Van Praag, is Van Praag zelf”, besluit Driessen.

Verweij ziet het niet zo snel gebeuren dat de bestuursraad zo adequaat gaat handelen “Daar zitten op een aantal mensen na ook alleen maar natte tosti’s. Maar de bal ligt wel bij hen nu.”



