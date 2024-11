Kroatië voegt zich bij laatste acht Nations League na gelijkspel tegen Ronaldo-loos Portugal

Kroatië en Portugal hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden in de Nations League. In een duel dat amper om de knikkers ging - Portugal was al zeker van groepswinst in Poule 1 van Divisie A en Kroatië kon de tweede plek alleen kwijtraken bij een ruime zeperd - bepaalden João Félix en Josko Gvardiol de eindstand op 1-1.

Dat de Portugezen nergens meer om speelden, was terug te zien in de basisopstelling. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto and Bernardo Silva, alle vier nog basisspeler tijdens de 5-1 zege op Polen vrijdag, waren reeds teruggekeerd naar hun club en kwamen dus niet in actie in Split. Onder meer João Cancelo, Félix en Rafael Leão verschenen wel aan de aftrap.

Aan Kroatische zijde zagen we meer vaste namen op het startformulier. Zo deden onder meer Ivan Perisic, Gvardiol, Josip Sutalo, Borna Sosa en Luka Modric vanaf het begin mee.

De bezoekers hadden voor rust de meeste en beste mogelijkheden en beloonden hun overwicht na een ruim half uur. Vitinha leverde een prachtige lange bal van achteruit op maat af bij Félix, de aanvaller van Chelsea nam knap aan en rondde koeltjes af: 0-1.

Het tweede bedrijf in het Poljudstadion was meer in evenwicht en dat leverde in minuut 62 de gelijkmaker op, Althans, zo leek het. Uiteindelijk ging er wegens buitenspel terecht een streep door de rake kopbal van Gvardiol.

Diezelfde Manchester City-mandekker verzorgde enkele momenten later alsnog de 1-1. Gvardiol werkte van dichtbij binnen uit een indraaiende voorzet van Kristijan Jakic: 1-1. Kansen aan beide kanten zouden volgen, maar doelmannen José Sá en Dominik Livakovic brachten redding.

Polen - Schotland 1-2

Tegelijkertijd maakten Polen en Schotland uit wie er derde en vierde werd in de poule. Dankzij doelpunten van John McGinn en Andrew Robertson zegevierden de bezoekende Britten. Kamil Piatkowski verzorgde de enige Poolse treffer.