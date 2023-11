Kritiek op doelpuntviering Benjamin Tahirovic: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Dinsdag, 14 november 2023 om 07:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:07

Wim Kieft heeft geen goed woord over voor Benjamin Tahirovic. De defensieve middenvelder schoot Ajax zondag op een 1-2 voorsprong tegen Almere City en vierde dat vervolgens met de meegereisde fans door op een reclamebord te gaan staan en trots het clublogo van Ajax te tonen.

Tahirovic ging uiteindelijk in de blessuretijd van held naar schlemiel, door met een onnodig ingezette sliding een penalty te veroorzaken. Thomas Robinet bleef vanaf elf meter koel en bezorgde Almere met de 2-2 alsnog een punt.

“Dan sta je 1-2 voor en komt een of andere idioot zo inglijden... Heb je dat gezien? Dat kan toch niet? Die jongen is net drie maanden bij Ajax en ging na zijn doelpunt ook zo naar zijn shirt gebaren”, zegt Kieft over Tahirovic in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Hoe haal je het in je hoofd?”, vraagt de oud-spits zich af. “Je weet dat half Nederland meekijkt. Je weet wat half Nederland denkt als je dat doet. En je doet het toch! Dat doe je toch niet?”

Michel van Egmond zegt verschrikkelijk te hebben moeten lachen om de ‘balanceeract’ op het reclamebord van Tahirovic na diens 2-1. “Dat hij dan het clublogo gaat kussen. Ik zeg altijd: dan kun je beter je bankrekening kussen.”

Van Egmond denkt dat Tahirovic met zijn doelpuntenviering de supporters wilde ‘paaien’. “En als hij die sliding niet had gemaakt, was het nog gelukt ook.” Kieft kan zich daarin vinden. “Ja, hij verknalt het zelf.”

Tahirovic, die tegen Almere zijn eerste officiële treffer namens Ajax maakte, kreeg na afloop van het duel veel hoon over zich heen. Brian Brobbey nam zijn ploeggenoot echter in bescherming. “Het was niet slim, maar ik weet zeker dat Benjamin van zijn fout gaat leren", zei de spits van Ajax voor de camera van ESPN. “Hij is in mijn ogen een topspeler.”