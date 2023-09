Kranten zoomen in op één moment: ‘Pijnlijk statement Steijn richting Mislintat’

Vrijdag, 22 september 2023 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:05

Zo wisselvallig als het spel van Ajax was tegen Olympique Marseille (3-3), zo uiteen loopt ook het oordeel van het Nederlandse journaille. De Amsterdammers kwamen drie keer tot scoren bij het openingsduel in de Europa League en toonden bij vlagen spelvreugde en agressiviteit, maar moesten ook drie keer vissen. De gebrekkige organisatie in de defensie leidt tot zorgen in aanloop naar De Klassieker van zondag.

Mike Verweij schrijft in De Telegraaf dat Ajax balanceert op een dun koord. "De fans van Ajax moeten met angst en beven naar het treffen van zondag tegen Feyenoord toeleven. Ajax is in lichterlaaie gezet door de pyromaan Sven Mislintat, de solistisch opererende, maar door Jan van Halst en Maurits Hendriks gesteunde directeur voetbalzaken. Dat Ajax zich in de eigen Johan Cruijff ArenA tot geniepige, maar effectieve counterploeg ontpopte, namen de sinds vorig seizoen gekwelde Ajax-fans voor lief."

Volgens Verweij maakte Steijn na rust een 'pijnlijk statement' in de richting van Mislintat. "Met het naar de kant halen van de uiterst zwakke Benjamin Tahirovic en het inbrengen van Silvano Vos reduceerde hij het aantal aankopen in het elftal tot vier. Tahirovic kon op de bank plaatsnemen naast Diant Ramaj, Akpom, Mannsverk, Jakov Medic, Georges Mikautadze, Branco van den Boomen en Gaston Avila. Behoudens Van den Boomen ogenschijnlijk stuk voor stuk (te) duur betaalde spelers die Ajax nog geen centimeter verder hebben geholpen."

'Droomstart, chagrijn en uiteindelijk zes goals', kopt het Algemeen Dagblad. "In een duel vol fouten en kansen toonde Ajax tekenen van herstel, maar liet het Marseille tot twee keer toe langszij komen. De hoogspanning en het gebrek aan vertrouwen, die op de tribune niet eens zo zicht- of hoorbaar was, kwam volledig tot uiting bij de 2-1. Steijn is wat dichter bij zijn ideale puzzel, maar of dat genoeg is om de veel scorende landskampioen en aartsrivaal Feyenoord zondag te kunnen bedwingen en de crisis een halt toe te roepen, valt te bezien."

Steven Berghuis zorgde met een fraaie knal voor de 2-0.

Trouw stelt dat de sportieve crisis bij Ajax weer een stukje groter is geworden. "Kwam Ajax hier de crisis te boven? Verre van, want schijn bedroog. Ondanks een riante voorsprong zakte de Amsterdamse verdediging daarna opnieuw als een kaartenhuis in elkaar. Even leken de Amsterdammers zichzelf wat lucht te verschaffen, maar het verviel daarna weer in oude kwalen. Mislintats twaalf aankopen, waarvoor de bekritiseerde Duitser meer dan honderd miljoen euro uitgaf, rendeerden vooralsnog niet. Ook in de Johan Cruijff Arena organiseerde Ajax een open huis."

Hoop

Volgens Willem Vissers biedt Ajax met het spektakelstuk tegen Marseille hoop op betere tijden. "Het was niet zo heel moeilijk om in het seizoen van chaos en stress een nieuwe norm te stellen, maar Ajax speelde bij de opening van de Europa League zijn verreweg beste wedstrijd van het seizoen", stelt hij in de Volkskrant. "Het spektakelstuk Ajax - Marseille was zoals een wedstrijd in de jeugdafdeling bij de amateurs kan zijn. Of op de camping. Alles kon. Bijna alles mocht. Het was een voetballende totaalervaring. Geef meters ruimte weg. Loop niet altijd mee terug. Doe wat je invalt."

Vissers zag wel perspectief en groeipotentie. "Er was na een aantal intens treurige wedstrijden eindelijk enige samenhang te bespeuren. Ajax voetbalde zoals de sfeer in de club is: chaotisch. Spelend met vuur, zowel qua inzet als in het maken van fouten. Opnieuw te makkelijk tegengoals incasserend. Voetbal waarin ook de bedoelingen van de omstreden directeur voetbalzaken Sven Mislintat zichtbaar waren. Spelers uit de beroemde Amsterdamse opleiding, aangevuld met talent uit het buitenland. Dat kun je mooi vinden of niet, maar het is wel een lijn."