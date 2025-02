Kranten zagen tig PSV’ers door het ijs zakken tegen Go Ahead Eagles: ‘Alsof zij met zak aardappelen op rug liepen’

Het was voor PSV de beste kans om dit seizoen af te sluiten met zilverwerk, maar Go Ahead Eagles gooide in de beker roet in het eten. De ochtendkranten zagen tal van spelers aan Eindhovense zijde door het ijs zakken, al haalde één man een alleraardigst niveau.

In een tijdsbestek van twee minuten sloeg Go Ahead woensdag tweemaal toe in het Philips Stadion. Uit een corner in minuut 25 was Gerrit Nauber zijn directe tegenstander Ryan Flamingo en PSV-bekerkeeper Joël Drommel te slim af, alvorens Victor Edvardsen heel snel daarna het eindstation was van een razendsnelle counter.

In het tweede bedrijf deed PSV via elf meter iets terug. De rake strafschop van Ivan Perisic was niet het enige gevaar dat de ploeg van Peter Bosz stichtte na rust, maar een gelijkmaker zat er niet meer in: 1-2.

Vooral de eerste helft van PSV was beduidend minder dan van een landskampioen verwacht mag worden. “PSV kreeg zelden de druk erop in de opbouw van de tegenstander, kreeg nauwelijks kansen. En legde andersom juist de rode loper uit voor dodelijke counters”, analyseert Maarten Wijffels in het Algemeen Dagblad.

De journalist zag slechts één speler een redelijke pot op de mat leggen bij de kwakkelende thuisploeg. Volgens Wijffels haalde Ivan Perisic ‘het niveau van de Champions League-triomf op Juventus’.

De 0-2 van Kowet volgde uit een tegenaanval. De PSV-defensie zag er niet overtuigend uit, zo wordt geconcludeerd in de Volkskrant. “De van nature niet bijster snelle Edvardsen zette aan voor een sprint, rende Joey Veerman en Olivier Boscagli eruit, alsof die met een zak aardappelen op hun rug liepen, en rondde beheerst af.”

Na rust kwamen de Eindhovenaren beter voor de dag. “PSV voerde de druk op, terwijl Go Ahead Eagles niet meer aan voetballen toekwam. De bezoekers beperkten zich tot verdedigen.”

Ook Rik Elfrink zag een betere tweede dan eerste helft bij de club die hij op de voet volgt voor het Eindhovens Dagblad. “Pas na rust kwamen de Eindhovenaren door het inbrengen van Noa Lang en Ismael Saibari op toeren. Zij vervingen Boscagli en Bakayoko, die totaal niet in de wedstrijd zaten. Het was allemaal te laat om de ploeg uit Overijssel nog te verschalken.”