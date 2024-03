Kraay ziet parel bij Ajax: ‘Ga niet zeggen dat het de nieuwe Vinícius is, maar…’

Urby Emanuelson geeft hoog op van Mika Godts. De assistent-trainer van Jong Ajax staat geregeld met de achttienjarige vleugelaanvaller op het veld en dicht hem een grote toekomst toe.

Hans Kraay junior was begin maart laaiend enthousiast over Godts, die toen na drie maanden blessureleed zijn rentree bij de Amsterdamse beloften maakte. De verslaggever annex analist van ESPN steekt zondag bij Goedemorgen Eredivisie opnieuw de loftrompet over de Belgische groeibriljant.

"Alles is mooi aan hem, Urby, of niet?", vraagt Kraay aan Emanuelson, die te gast is in het praatprogramma. "Ik denk dat Mika wel klaar is om in Ajax 1 te gaan schitteren", antwoordt de oud-prof.

“Het is een jongen die graag wil en zich graag wil laten zien. Hij proeft natuurlijk zelf ook wel dat hij heel dicht tegen Ajax 1 aan zit. Die drive is er gewoon bij hem. In de een-tegen-een is hij fenomenaal. Dat is iets wat je moet blijven stimuleren.”

Emanuelson geeft aan op de training soms een dolletje met Godts te maken. “Dan uit je lichte kritiek, en zegt hij: ‘Maar ik heb er al vijf gemaakt.’ Dan zeg ik: ‘Ja, maar jij kunt er tien maken.’ Dat is een beetje het spelletje dat wij met hem spelen.”

De assistent-trainer van Jong Ajax is van mening dat de ‘hype’ rondom Godts niet te groot gemaakt moet worden. “Je wilt hem natuurlijk niet meteen al op een voetstuk plaatsen. Maar het is in potentie iemand die heel ver kan komen, laat ik het daarop houden.”

De linksbuiten krijgt zondag tijdens het Eredivisie-duel met PEC Zwolle andermaal een kans in de basis. Voor de interlandperiode startte Godts ook al vanaf het eerste fluitsignaal tijdens het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (2-2).

Kraay hoopt zondag opnieuw te kunnen genieten van de vleugelflitser. “Ik ga niet zeggen dat het de nieuwe Vinícius is en het kan zomaar zijn dat hij tegen PEC helemaal niet goed speelt, maar dan is het nog wel een mooie voetballer.”

