Kraay junior is laaiend enthousiast: 'Hij is de frisse verrassing in het Nederlands elftal'

Hans Kraay junior heeft enorm genoten van een groot gedeelte van de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje (2-1 winst). De analist van ESPN vond met het middenveld van Oranje uitmuntend draaien.

Justin Kluivert kreeg van bondscoach Ronald Koeman de kans op de 10-positie. De middenvelder van Brighton & Hove Albion vulde dat volgens Kraay junior uitstekend in. "Kluivert was goed, de frisse verrassing van het Nederlands elftal. Hij is aanspeelbaar, hij is brutaal. Hij was heel comfortabel aan de bal."

Ook de wisselwerking met Cody Gakpo vond Kraay junior goed. "Als Kluivert uitzakt gaat hij naar de linkerkant, wat prima is want Gakpo vindt het helemaal niet erg als er een keer iemand op zijn plek komt. Dan kan Gakpo een beetje naast Memphis Depay spelen."

Kraay junior vond het hele middenveld van het Nederlands 'ongelooflijk indrukwekkend'. Naast Kluivert werd de linie bezet door Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong. "Vanaf de 10de tot de 60ste, 65ste minuut heeft het Nederlandse middenveld het Spaanse middenveld met de eigen middelen om de oren geslagen."

"Martín Zubimendi, Fabián Ruiz en Pedri tikken met zijn drieën eigenlijk elk middenveld van de tegenpartij weg en laten die dan nooit aan de bal. Ik had het gevoel dat als Reijnders, Kluivert of met name Frenkie de bal had, dat niemand eraan kwam. Het was heel kort spel. Kaatsen, derde man."

Kraay vond De Jong de beste man bij het Nederlands elftal, maar is ook tevreden over het spel van Reijnders, die controlerend naast De Jong stond. "Bij AC Milan speelt Reijnders ook weleens op 10, maar dit is ook wel een hele lekkere positie voor hem."