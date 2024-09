Koopmeiners levert assist en mist reuzenkans op probleemloze avond voor Juventus in leeg stadion

Juventus heeft zondagavond vrij eenvoudig afgerekend met Genoa. In een leeg stadion won de ploeg van trainer Thiago Motta met 0-3 dankzij een dubbelslag van Dusan Vlahovic en een treffer van Francisco Conceição. Teun Koopmeiners was bij de tweede treffer verantwoordelijk voor de assist, zijn eerste in dienst van Juventus. De Oranje-international liet na zijn eerste treffer te maken door van dichtbij tegen de lat te schieten. Juventus staat voorlopig eerste, al hebben Torino en Napoli minder verliespunten.

De wedstrijd werd afgewerkt in een leeg Stadio Luigi Ferraris. Dat had alles te maken met de straf die Genua kreeg, nadat het in de bekerwedstrijd tegen Sampdoria eerder deze week volledig misging op de tribunes. Er braken gevechten uit op de tribunes tussen supporters van de rivaliserende clubs uit Genua. Daarbij vielen er liefst vijftig gewonden.

De troosteloze ambiance in het stadion had zijn weerslag op het spel. Genoa trok zich terug, terwijl Juventus slechts mondjesmaat voor gevaar zorgde. De gevaarlijkste momenten van Juventus waren een teleurstellend schot van Nicolás González en een scherpe voorzet van Koopmeiners, die niemand bereikte bij de tweede paal.

Tegenvaller voor Genoa was het geblesseerd uitvallen van Milan Badelj, die zich wegens een spierblessure noodgedwongen moest laten vervangen. Genoa bleef ondertussen verdedigen en haalde opgelucht adem toen Vlahovic een vrije trap over het doel van Pierluigi Gollini krulde. De doelman van Genoa onderscheidde zich op slag van rust, door een van richting veranderde voorzet van González ternauwernood onschadelijk te maken.

De tweede helft begon uitstekend voor Juventus, dat een strafschop kreeg na hands van Koni De Winter. Vlahovic ontfermde zich over het buitenkansje en schoot hard raak in de rechterbovenhoek: 0-1. Even later blonk ook Koopmeiners uit. Met een strakke pass versnelde hij het spel en bereikte hij Vlahovic, die na een eerste aanname succesvol uithaalde richting de verre hoek: 0-2. Het was voor Koopmeiners zijn eerste assist als speler van Juventus.

Op aangeven van invaller en ex-Ajacied Francisco Conceição leek Koopmeiners vlak na de 0-2 ook zijn eerste treffer voor de Turijnse grootmacht te maken. De voorzet van de Portugees was perfect, maar Koopmeiners faalde van een meter of drie van het doel door, tot zijn eigen ongeloof, tegen de lat te schieten.

Van spanning was in het restant van de wedstrijd geen sprake meer. Zodoende kon Vlahovic op zoek gaan naar zijn eerste hattrick als speler van Juventus. De Serviër bereikte die fraaie mijlpaal bijna, echter kopte hij van dichtbij naast. Vlak voor tijd werd het alsnog 0-3, toen Conceição de bal op aangeven van Khéphren Thuram in de verre hoek plaatste. Zodoende was de eerste Juventus-goal een feit voor de Portugees.