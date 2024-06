Koning van Spanje slaat hand voor zijn gezicht na antwoord van Lamine Yamal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lamine Yamal, die de koning van Spanje verbaasde met zijn jonge leeftijd.

Spanje is bezig aan een uitstekend EK tot nu toe. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won de openingswedstrijd tegen Kroatië met 3-0 en was donderdagavond ook te sterk voor Italië: 1-0.

Een van de smaakmakers aan Spaanse zijde is Lamine Yamal. De nog maar zestienjarige aanvaller, die tegen zowel Kroatië als Italië in de basis stond, is de jongste voetballer ooit die deelneemt aan een EK.

Roi d’Espagne : quelle âge a tu ?

Lamine: 16 ans !

Roi : 16 ans ?????????

LÉGENDAIRE ???? pic.twitter.com/VR72IZliO2 — Joâo Balo????? (@balofcb) June 20, 2024

Na afloop van de wedstrijd tegen Italië donderdag kreeg de Spaanse selectie in de kleedkamer bezoek van de Spaanse koning Felipe. Er volgde een applaus en hij schudde de handen van verschillende spelers.

Op een gegeven moment komt hij Yamal tegen en komt de leeftijd van het talent ter sprake. “Hoe oud ben je?”, vraagt Felipe. “Zestien”, antwoordt Yamal. “Zestien?”, zegt de koning vol verbazing, waarna hij zijn hand voor zijn gezicht slaat. Het moment leidt tot gelach in de kleedkamer.

