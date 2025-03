Kolossale blunder kan verregaande gevolgen hebben voor WK-kansen Zuid-Afrika

Zuid-Afrika wacht in spanning af of het nationale team gestraft wordt voor een blunder in de afgelopen interlandperiode. Middenvelder Teboho Mokoena deed mee in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Lesotho, maar was eigenlijk geschorst. Een straf kan verregaande gevolgen hebben voor de WK-kansen van Bafana Bafana.

Mokoena, speler van de Zuid-Afrikaanse topclub Mamelodi Sundowns, kreeg in eerdere WK-kwalificatiewedstrijden tegen Benin en Zimbabwe een gele kaart, waardoor hij geschorst was voor het duel met Lesotho. Mokoena verscheen vrijdag echter ‘gewoon’ aan de aftrap, deed 82 minuten mee droeg bij aan de 2-0 zege van Zuid-Afrika.

In het ergste geval voor Zuid-Afrika draait de FIFA de 2-0 zege om in een 0-3 nederlaag. Dat zou een enorme klap zijn voor Zuid-Afrika, dat nu nog hard op weg is naar het WK 2026. De ploeg van bondscoach Hugo Broos heeft dertien punten.

Naaste achtervolgers Rwanda en Benin staan op acht punten, terwijl Nigeria er ondanks zijn sterrenteam slechts zeven heeft. Een reglementaire nederlaag zou niet alleen betekenen dat Zuid Afrika slechts tien punten overhoudt, maar ook dat Lesotho van zes naar negen punten gaat. Zimbabwe is met vier punten zo goed als kansloos. Er zijn nog vier speelrondes te gaan.

De nummer één in de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer twee krijgt een kans via de play-offs. Plaatsing zou betekenen dat Zuid-Afrika voor het eerst sinds 2010 aanwezig is op het mondiale eindtoernooi, en zich daar voor het eerst sinds 2002 op eigen kracht voor plaatst.

Lesotho heeft het meespelen van Mokoena aangekaart bij de FIFA en is nu in afwachting van een reactie. "We hopen dat ze hun eigen regels respecteren en zich correct opstellen", vertelde Mokhosi Mohapi, secretaris-generaal van de Lesotho Football Association (LFA), aan BBC Sport Africa.

Mohapi stelt niet ten koste van alles de punten te willen krijgen. "Zelfs als ze Zuid-Afrika alleen maar waarschuwen, is het goed. Als ze ons de punten geven, dan is dat zo. Het zou de kers op de taart zijn.”

"Er is geen kwade opzet, maar we willen gewoon dat de regels worden nageleefd. Als wij Zuid-Afrika hadden verslagen, zouden zij dan niet hetzelfde doen?”, vraagt Mohapi zich hardop af.

In een interview met Sowetan is Mohapi meer uitgesproken. “We hebben gehoord dat Nigeria ook wil protesteren en zij hebben daar ook recht op, want de uitslag beïnvloedt iedereen. Stel dat wij een niet-speelgerechtigde hadden opgesteld en de punten hadden gekregen, dan had Bafana Bafana hetzelfde gedaan."

“Helaas is de wet de wet en had Zuid-Afrika van de schorsing moeten weten. Wij koesteren geen wrok. Wij willen die punten.”