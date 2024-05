Kökçü van de hemel in de hel doordat Benfica zege weggeeft in minuut 93

Benfica heeft het seizoen in Portugal afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Rio Ave. Orkun Kökçü leek ide matchwinner te worden bij de grootmacht uit Lissabon, maar in blessuretijd werd die titel hem alsnog ontnomen. Benfica verspeelde twee weken geleden de laatste kans op de landstitel en zag concurrent Sporting Portugal er met de kampioensschaal vandoor gaan. Er was ook geen succes in de nationale bekertoernooien en de Europa League.

Bijzonderheden:

Kökçü opende de score tegen de nummer elf van Portugal na ruim een half uur spelen. Na een vlotte counter legde Casper Tengstedt terug op de middenvelder, die vervolgens hard raak schoot van binnen het strafschopgebied. Voor de voormalig Feyenoorder was het alweer zijn achtste doelpunt van dit seizoen in de Liga Portugal.

Het doelpunt van Kökçü leek voldoende te zijn voor drie punten. Benfica incasseerde in de derde minuut van blessuretijd alsnog de gelijkmaker. De strafschop was een prooi voor Costinha, die daarmee in extremis een punt redde voor de thuisclub. Benfica, waar David Neres ontbreek wegens een blessure, eindigt het seizoen als tweede en mag zich opmaken voor de voorronde van de Champions League. Daarin stuiten de Portugezen wellicht op de nummer drie van Nederland, FC Twente.

Orkun Kokcu kalite kokan goluyle Benfica Rio Ave karsisinda 1-0 one gecti?? Orkun’un son 2 macta 2 gole ulasti. pic.twitter.com/wkkjHIjcyS — Türk Gurbetçi Futbolcu Performanslari (@TGFP__) May 17, 2024

Rio Ave - Benfica 1-1

34' 0-1 Orkun Kökçü (assist: Casper Tengstedt)90+3 1-1 Costinha (strafschop)

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties