Koeman ziet sleutelspeler van Nederlands elftal vlak voor tweeluik met Spanje geblesseerd afhaken

Inter heeft vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen Feyenoord een wijziging doorgevoerd in de opstelling. Stefan de Vrij zou als aanvoerder starten aan de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League, maar is vervangen door de 37-jarige Francesco Acerbi.

De Vrij liep in de warming-up van de wedstrijd een blessure op. De 33-jarige centrumverdediger ging op het veld al het gesprek aan met zijn trainer Simone Inzaghi. "Hij heeft blijkbaar iets gevoeld", aldus Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp.

Het uitvallen van De Vrij is ook een aderlating voor het Nederlands elftal, dat volgende week donderdag de eerste kwartfinale van de Nations League speelt tegen Spanje. De Vrij geldt doorgaans als basisspeler voor bondscoach Ronald Koeman in het centrum van de defensie.