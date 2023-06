Koeman zet ‘zorgenkindje’ op scherp: ‘Als iedereen fit is, staat hij ernaast'

Zaterdag, 3 juni 2023 om 07:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:50

Het heeft er alle schijn van dat Daley Blind niet aan de aftrap zal beginnen in de eerste halve finale van de Nations League. Volgens bondscoach Ronald Koeman is het zorgelijk te noemen dat de 33-jarige verdediger afgelopen seizoen nauwelijks gespeeld heeft bij Bayern München. Koeman geeft in gesprek met de Telegraaf toe te zullen kiezen voor andere spelers als iedereen topfit is. "Toch schrijf ik hem niet af", aldus de bondscoach.

Blind tekende na zijn contractontbinding bij Ajax in januari op goed geluk in de Allianz Arena. De multifunctionele linkspoot wist dat hij een reserverol zou gaan krijgen, maar werd sinds het ontslag van Julian Nagelsmann helemáál niet meer gebruikt. Daardoor dateren Blinds laatste minuten van 11 maart, toen hij zes minuten mocht invallen tegen FC Augsburg. Reden genoeg voor Koeman om hem 'een zorgenkindje' te betitelen.

"Daley is het halfjaar nauwelijks aan spelen toegekomen", laat de bondscoach zaterdag optekenen door de Telegraaf. "Goed trainen bij een goede club met een goed idee van trainen is onvoldoende. Als iedereen topfit is, dan verliest Daley de strijd ten opzichte van anderen. Toch schrijf ik hem niet af als hij aan voetballen op een hoog niveau toekomt. Je kunt altijd van hem op aan, hij heeft ervaring en kan op meerdere posities uit de voeten. Daley is ook belangrijk geweest in de kwalificatie voor de Final Four", aldus Koeman.

Zeker is dat Blind deze zomer al na een halfjaar afscheid neemt van Bayern. De 101-voudig international had een contract tot eind dit seizoen en zag dit niet verlengd worden. Waar Blind zijn carrière voortzet, is nog maar de vraag. Klaas-Jan Huntelaar zou de ras-Ajacied gepolst hebben voor een terugkeer in Amsterdam, maar dit werd door Blinds vader Danny ontkracht. Daley gaf onlangs in zijn eigen podcast Football is Life aan 'meerdere opties' te hebben.