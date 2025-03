Ronald Koeman heeft groot talent nog niet nodig bij Nederlands elftal: 'Nee, nee, nee'

Ronald Koeman is onder de indruk van Youri Baas, die een plaatsje heeft gekregen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de duels met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Een andere speler die hard aan de weg timmert is voorlopig nog niet in beeld bij Koeman.

''We hebben met de blessures van Nathan Aké, Micky van de Ven, Stefan de Vrij en Quilindschy Hartman die ook linksbenig is, hadden we wel behoefte aan een linksbenige speler'', verklaart Koeman het oproepen van Baas.

''En dan kijk je ook naar Jong Oranje. En naar een jonge speler die het in mijn optiek prima doet bij Ajax'', zag de bondscoach Baas zondag met Ajax met 2-2 gelijkspelen in een turbulente wedstrijd tegen AZ.

''En op de positie van Denzel Dumfries hebben we Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong eventueel nog. Dus ja, die positie kunnen we goed invullen'', legt Koeman uit waarom Baas in principe de vervanger is van Dumfries op rechts, ondanks het feit dat de Ajacied linksbenig is.

Pascal Kamperman van ESPN wil weten waarom Givairo Read, die al enige tijd uitstekend presteert bij Feyenoord, niet is opgeroepen. ''Oh, je kijkt heel moeilijk'', merkt de verslaggever op als hij de vraag over de Feyenoord-back stelt aan Koeman.

''Ja, maar wat heeft dat met het Nederlands elftal te maken?'', wil Koeman, die een bedrukt gezicht opzet, weten van Kamperman. ''Is die naam nog door je hoofd geschoten?'', wil de reporter van de betaalzender weten.

''Nee, nee, nee, nee'', laat Koeman aan duidelijkheid niets te wensen over. ''We kijken op dit moment naar andere spelers. En het is een jong talent, dus nog niet voor het Nederlands elftal.''