Koeman sprak met één speler, zonder naam te noemen, over cruciaal verbeterpunt

Het Nederlands elftal heeft de afgelopen dagen extra getraind op corners, zo onthult hij tijdens de persconferentie daags voor de kwartfinale tegen Turkije. In het duel met Roemenië (0-3) kreeg Oranje liefst dertien corners, maar niet één hoekschop leverde een doelpunt op.

De dertien gemiste corners tegen Roemenië waren reden voor extra training, bevestigt Koeman. “Als je er zoveel krijgt, dan zou je er eigenlijk een moeten maken. Daar hebben we ook over gesproken.”

“Op sommige momenten proberen we de hoekschoppen ook weer anders te nemen om de tegenstander te verrassen. We hebben genoeg goede koppers, maar die corners kunnen we bij momenten beter nemen inderdaad.”

Nederland kreeg in de eerste helft liefst tien hoekschoppen te nemen. Negen daarvan werden genomen door Memphis Depay. Nederland heeft op papier een ijzersterke luchtmacht met onder meer Virgil van Dijk, Nathan Aké en Stefan de Vrij, toch leverden de corners van Memphis geen enkel gevaar op.

In het duel met de Roemenen werd ook een enkele corner genomen door Xavi Simons. Uiteindelijk kreeg Oranje in de tweede helft nog wel kopkansen via De Vrij en Van Dijk.

